東捷資訊汽車零組件行業解決方案包 獲國際認證

深耕汽車零組件產業多年的東捷資訊（6697）今（20）日率先推出S/4HANA Cloud汽車零組件行業解決方案包，能夠以SAP台灣金級合作夥伴的技術與累積多年的顧問服務、系統整合經驗，提供外銷為主的汽車零組件廠商縮短數位轉型時程，只要6個月即可完成導入SAP S/4HAHA Cloud，實現從銷售訂單到商品交付與收款的業務流程管理，為客戶建構業務、財務一體化的系統，競逐全球汽車零組件兆元商機。

近幾年來汽車零組件產業每年外銷金額均持續擴大，2017年成長約1.70%，達新台幣2,149億元的歷史新高峰，2021年因為世界邁入後疫情時代，歐美經濟觸底反彈，2021年外銷金額為2,208億元，成長14.58%。根據Precedence Research資料預測，到2027年全球汽車售後市場的規模將從2021年的7212億美元成長至9501億美元，年均複合成長率為4.61%。

面臨全球汽車產業新趨勢、數位轉型及國際化，汽車零組件產業也將面臨物料/訂單少量多樣、產品組合性多變、客製化需求高、庫存成本提升與成本分析不易、企業產能及客戶的擴增等多重挑戰。

東捷資訊服務營運副總經理劉新正表示，廠商需要以技術為基模，結合AI、雲端等數位技術及智慧科技的輔助洞察，將技術、管理及銷售等各層面整合，並串連國內外供應鏈，才能提升國際競爭力。

東捷資訊繼成為SAP台灣金級合作夥伴後，已成功協助汽車零部件供應商、車用連接器製造商、電子零組件、電子產品設計製造廠、及電池廠商導入SAP ERP，藉由統一維護管理資訊系統，優化流程提升客戶滿意度，並獲取即時營運數據縮短財務處理時程。累積多年的系統導入與顧問經驗，結合SAP產品及產業知識建構的東捷資訊S/4HANA Cloud汽車零組件行業解決方案包，已獲得SAP原廠的肯定，率先成為S/4HANA Cloud汽車零組件行業解決方案包的供應商。