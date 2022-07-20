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Amundi鋒裕匯理資產管理贊助7位亞洲高球女將 揚名國際

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

法國首屈一指的女子高爾夫球賽事──Amundi鋒裕匯理愛維養錦標賽（The Amundi Evian Championship）即將於本月21至24日盛大登場，Amundi鋒裕匯理資產管理今日宣布，將贊助且全力支持由七位亞洲高爾夫球優秀女將所組成的「Amundi鋒裕匯理亞洲高爾夫球隊（The Asia Amundi Team）」，並協助每位新秀展開職業高球生涯。

「Amundi鋒裕匯理亞洲高爾夫球隊」是繼2021年歐洲隊及2022年美國隊成立後，所打造的第三支高爾夫球隊，這也彰顯Amundi鋒裕匯理資產管理自去年成為愛維養錦標賽（The Evian Championship）五年冠名合作夥伴，並更名賽事為「Amundi鋒裕匯理愛維養錦標賽」後，對於推動女子高爾夫球運動的長期承諾。

本次的贊助屬於「Amundi鋒裕匯理資產管理女性人才計畫」一部分，該計畫旨在為全球各地優秀且具發展潛力的年輕女高爾夫球好手提供經濟上的支持，也協助球手們積極參與重量級國際比賽，同時更是Amundi鋒裕匯理資產管理對於性別平等及多元文化的重大承諾。其他支持的主要舉措還包括「Amundi鋒裕匯理捷克女子挑戰賽」的冠名贊助，以及舉辦「Amundi鋒裕匯理德國大師賽」，並把世界頂級女子高爾夫錦標賽再次帶回德國。Amundi鋒裕匯理資產管理也透過「Amundi鋒裕匯理資產管理青年人才計畫」，向年輕且潛力優厚的高爾夫球手給予支持。

Amundi鋒裕匯理資產管理表示，此次贊助的七位亞洲女子高球新秀分別來自台灣的黃亭瑄、香港的韓紫琳、中國的隋響、殷若寧、劉文博等3位選手，以及泰國的Budsabakorn Sukapan、日本的高橋彩華。Amundi鋒裕匯理資產管理女性運動員新秀計畫為全球女子高球新秀提供財務贊助，助其參加國際一級巡迴賽事。這七位亞洲女子高球好手轉戰職業賽事至今，初試啼聲便展現過人的天賦與努力。

高爾夫 德國

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