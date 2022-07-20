面高架橋用不挖地下室解套 它登今年最賣豪宅

實價揭露，指標豪宅「潤泰敦峰」22樓2戶，今年法人以4.58億元交易，每坪239.9萬元，創社區最高單價，也是松山區豪宅最高單價，同時躋身今年北豪單價前三名，另外統計今年潤泰敦峰共成交14筆，為今年北市最賣億元豪宅。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，台北豪宅聚落過去主要在大安、信義和中正，不過近兩年松山區快速崛起，其中「潤泰敦峰」實價登錄至今共有23筆交易破單價200萬，不管在交易量或是單價表現都極為搶眼。

張旭嵐指出，「潤泰敦峰」位於市民大道四段，非傳統豪宅路段，還在高架旁，因此推出時頗受考驗。

不過建商當初為了降低高架橋的壓迫感，和噪音干擾，在面對市民大道高架橋的一側，退縮50米，然後中間種了五排可以長得很高的樟樹，為了讓樹能夠長高，並放棄退縮土地的地下使用，不開挖地下室。

此一建案在預售、2020年初完工時，銷售並不亮眼，但當大樹長到4、5樓時，形成綠蔭景觀，不僅改變視野感受，也減少高架道路揚塵以及噪音干擾，許多富人參觀後，一改先前印象，好感大增。

除了利用設計，將劣勢扭轉為優勢，潤泰享峰另外也在每一戶規畫四到五坪陽台，種植綠樹，進一步結合戶外林蔭，打造成垂直森林建築，再加上潤泰品牌、氣派的大廳設計，進一步讓富人願意以一坪200萬元以上高價買樓。