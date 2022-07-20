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十大富人區房市解密 這區平均購屋56坪最大

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
竹北市不僅每戶平均綜合所得位居全台第一，房市交易也熱絡，近一年交易件數達1603件。圖／永慶房屋提供
竹北市不僅每戶平均綜合所得位居全台第一，房市交易也熱絡，近一年交易件數達1603件。圖／永慶房屋提供

財政部日前公布「109年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」，以行政區來觀察，每戶平均綜合所得前十名行政區，平均年收全破百萬，且均位於新竹縣市與台北市，兩大都會區就包辦了全部席次。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年住宅市場暢旺，受惠於自住、置產需求強勁，而一個地區就業機會的多寡、收入水準的高低是其中最關鍵的因素，也是觀察區域房市是否能穩定支撐重要指標。

永慶房屋根據財政部資料統計平均所得前十名行政區，全台十大富人區，依序是竹北市、新竹東區、大安區、中正區、松山區、寶山鄉、中山區、內湖區、信義區、文山區。其中新竹縣市有三個，北市占七個。

觀察平均所得前三名的行政區，新竹縣竹北市穩坐第一名寶座，平均所得達149.5萬元為全台最高，其次則是台北市大安區138.7萬元緊追在後，新竹市東區則以141.2萬元排名第三。

陳金萍分析，平均所得前三名行政區，新竹縣市就有兩區入榜，主要是許多高薪竹科人就近購屋居住，拉升家戶平均所得。

尤其是竹北市，受惠台元科技園區、新竹科學園區的龐大就業動能，購屋需求穩定，加上縣治重劃區及高鐵特區生活機能發展成熟，帶動高薪人口移入，房市交易熱度一路升高，是榜單上交易量次高的行政區，僅次於台北市中山區。

觀察竹北市近一年房價每坪33.1萬元，平均購屋的建物面積為56.4坪，是所得前十名行中，購屋坪數最大的行政區。

排名第二的台北市大安區為台北市最精華地段，富人群集，也是全台住宅單價最高的行政區，單價高達96.9萬元。

陳金萍表示，大安區位處台北市中心，行政、交通、學區等資源堪稱全台之最，是高資產族群購屋首選區域，雖然區域內以老公寓、華廈產品為大宗，但憑藉地段、機能優勢，加上近期政府積極推動都更案，讓大安區房價支撐強勁。

平均所得排行第三名的新竹市東區，是新竹都會區早期發展的區域，生活機能完善，科學園區的就業人口帶動人口正成長，也為當地房市增添柴火，區域內產品選擇多元，吸引科技新貴自住客搶進置產，近一年交易量1461件，平均單價約28.2萬元。

進一步觀察近一年的交易熱區，多落在關埔重劃區與舊市區一帶，像是光復路一段、慈雲路、關新路、明湖路等是主要熱門交易路段。

觀察平均所得前十名行政區來看，新竹縣市受惠於科學園區的加持與外溢效應，讓竹北市、寶山鄉與新竹市東區進榜。台北市毫無懸念以七區入榜最多，收入水準仍傲視全台，台北市內房價最為親民的則是文山區，單價為每坪51.8萬元。

陳金萍表示，文山區居民以軍公教為大宗，對於喜歡「離塵不離城」的購屋族相當具吸引力，而通勤族也可透過捷運文湖線、松山新店線或多路公車往返市中心，交通相當便利，加上「5字頭」房價負擔相對較輕，吸引不少首購、換屋族群進駐。

資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋

房價

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