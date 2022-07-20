台灣量販店好做還是不好做？外商兩年來「二出一進」

近期零售業陸續出現的出售和併購潮，統一（1216）及統一超（2912）昨（19）日深夜發布重訊，宣布以290億元買下台灣家樂福。6/30美商好市多宣佈買下好市多在台其他全部股權，接著全聯在7/15宣布取得法商、潤泰集團持有的大潤發股權，除了好市多外，本土量販、超市業者逐漸壯大。

家樂福- 國泰金、遠東集團都曾有意接手

台灣家樂福去年傳出出售，家樂福（Carrefour）終於於周二宣布，同意將台灣家樂福60%的股份售予合作夥伴統一企業，自此退出經營亞洲市場。由於統一加上統一超已持股台灣家樂福40%，一旦公平會通過此案，統一集團將完全吃下台灣家樂福。

在確定由統一接手台灣家樂福之前，前國泰金控副董事長蔡鎮宇曾委託律師來函，表達擬購買統一和統一超共同持有家樂福40%全部股權，但遭統一回絕。

而遠東新董事長徐旭東也有意買下家樂福，曾表示一直有信心，但如果統一有承購的優先權，只能尊重。

大潤發-全聯去年10月宣布收購

全聯福利中心去年10月22日宣布收購大潤發，交易包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌。經過超過半年的時間，全聯終於在7/15日宣布，自法國歐尚集團、潤泰集團取得95.97%大潤發流通事業股份有限公司股權。

此併購將挹注250億元的營收。原有1,057家超市的全聯，將增加22家量販店形式經營的大潤發。

好市多-美商好市多買下大統集團股份

好市多（Costco）宣布，將以10.5億美元（約新台幣313億元）買下好市多在台其他全部股權45%，也就是高雄大統集團吳家持有的全部股份，一旦交易完成，台灣好市多將成為台灣唯一一家純外商量販店。

1997年，大統集團出資49％，美國PRICE Costco公司出資51％，計劃在國內成立多家倉儲批發店，進攻台灣消費市場，於高雄市設立第一家在台分公司，好市多首家店即落腳高雄。大統集團創辦人吳耀庭於2012年辭世，將百貨量販交給二房長子吳振華。