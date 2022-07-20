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新北市府明日辦擴大徵才 釋出2000個工作職缺

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市府明日將在三重體育館辦理下半年首場擴大徵才活動，共釋出2000個職缺。圖／新北市勞工局提供
新北市府明日將在三重體育館辦理下半年首場擴大徵才活動，共釋出2000個職缺。圖／新北市勞工局提供

新北市政府勞工局明日上午10時至下午2時，將在新北市三重體育館1樓舉辦大型徵才活動，邀請南亞塑膠、型態同步科技、晶華國際酒店、先構技術研發、欣興電子、寶雅、太平洋崇光百貨、王座、星巴克、瓦城、星聚點、光泉牧場等42家廠商共襄盛舉，提供超過2000個工作機會，其中近600個為兼職職缺。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，本次大型徵才，科技製造業占3成3、零售量販業2成4、旅宿餐飲業及一般服務業也有2成1的比例。

陳瑞嘉說，夏季、暑假到來，再加上國旅補助開跑，讓旅宿業迎接龐大旅遊消費商機的旺季，市府此次邀請旅宿餐飲業中雲雀國際、食趣國際等業者，共開出破百職缺，顯示廠商看好這波疫情趨緩後的暑假出遊需求。

陳瑞嘉表示，待遇方面，科技製造業如南亞塑膠基層操作員、台灣永光化學技術工程師薪資皆有40K起；餐飲業中鑫鼎王餐飲的廚務長薪資上看43.5K，雲雀國際外場儲備幹部及軒饌廚坊儲備幹部薪資最高可達38K。另外兼職職缺近600個，星聚點夜班外場人員時薪240元，有彈性工作時間需求的民眾，歡迎踴躍參與應徵。

陳瑞嘉指出，活動現場設有青年就業服務專區，對初次尋職、非典型勞動及期望能斜槓兼職青年，提供諮詢管道協助釐清職涯方向，協助找到適合的工作。另還有中高齡者及婦女之就業服務專區、履歷健診、職業訓練課程等諮詢服務。

餐飲業 薪資

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