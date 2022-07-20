統一宣布 以290億元買回家樂福60%股權

統一企業（1216）、統一超（2912）於今(19)日分別召開董事會，授權同意統一企業、統一超商分別回購 49.5% 與10.5% 家福股份有限公司(簡稱「台灣家樂福」) 股份，暫估交易金額1分別為新台幣239 億元及新台幣51 億元，合計新台幣290 億元，交易完成後統一企業持有台灣家樂福 70%股份、統一超商持有台灣家樂福 30%股份。

35 年前統一企業與法國家樂福創辦家族攜手成立台灣家樂福，將量販銷售模式引進台灣發展，今日交織著法國國旗顏色的招牌已遍布全台，於各地區滿足消費者日常所需，除了歸功第一線員工及台灣家樂福管理團隊的辛苦耕耘，雙方股東數十年來合作無間、朝向讓台灣家樂福成為量販、超市市場領導者之目標共同努力，更是台灣家樂福穩定茁壯之基石。

配合法方股東依其全球策略考量規劃出售持股，統一集團身為創始合資夥伴，責無旁貸承續台灣家樂福以顧客至上、服務優先的使命，雙方在友好協商下於今日簽署股份買賣合約。交易後統一集團將取得全台340 間門店經營權包含 68 家量販店、272 家超市與頂級超市、129 家商場、家樂福商標使用權、部份量販店及物流中心之自有土地與資產，本交易尚需取得公平交易委員會結合許可，預計將於 2023 年中完成交割。

統一集團貫徹提升在地生活服務產業精神，積極發展「生活品牌」，以「零售+體驗」整合創新，滿足消費者新型態的消費需求及習慣。本次回購台灣家樂福控制性股份，取得量販店、超市經營樣態，不僅提升零售服務的豐富性，亦將更能以在地體驗提供消費者更優質的生活選擇。

多年來台灣家樂福為提升消費者便利及滿意，不斷優化門市及後勤基礎設施、維繫產品價格競爭性並兼顧優良品質、更在產品組合上以特色進口及在地小農商品深得消費者喜愛，推動台灣家樂福在 2021 年合併營收突破新台幣 800 億元，會員數高達 460 萬人。

本次交易完成後，統一集團將持續台灣家樂福永續深耕台灣市場的初衷，傳承35 年來之發展願景，策劃將台灣家樂福遍布全台的零售據點作為連結各地特別是中小企業、漁農民之優質穩定橋樑，結合集團物流配送優勢，永續深耕將台灣在地優質蔬果、農漁業產品、日用商品順暢無休的供應至全台門市，提供消費者更多元、更新鮮之選擇及安心 、愉悅之消費體驗 。