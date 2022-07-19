全球熱浪來襲 家電及壓縮機廠看好冷氣熱銷衝到第3季

今年夏季高溫來的較往年慢，但近日全球都出現高溫熱浪，國內家電及壓縮機業者表示，近1周以來全球陸續傳出熱浪，台灣也出現今年最高溫，先前一、二個買氣相對去年平淡的冷氣空調買氣，近日明顯增加，按往年經驗，今年冷氣熱銷時間有機會延伸到第3季，也有利各廠第3季業績表現。

近來天氣炎熱，包括雙北、花蓮等地，近日數度氣溫飆破38度，熱浪同樣席捲歐洲，英國首度發布「極熱」紅色警報，中國大陸也出現超過40度以上高溫。

冷氣空調大廠禾聯碩（5283）表示，去年5、6月時，夏季高溫來的早，雖有疫情影響，但去年第2季冷氣空調銷售已進入高峰，今年則是到近日的連續高溫才真正催出今年的冷氣買氣，再加上，近期國內的確診人數逐步減少、民眾生活也漸回常軌，也有利門市銷售，因此，今年冷氣空調銷售仍有機會延伸到7、8月，對第3季業績表現有利。

此外，壓縮機大廠瑞智（4532）也指出，全球受到熱浪侵襲，將有利該公司冷氣壓縮機銷售，尤其，該公司以中國的外銷主要市場，近日中國大陸也出現40度以上高溫，該公司同樣看好第3季仍有機會不錯的壓縮機出貨表現，同時，在上游金屬原物料價格回跌之後，對第4季至明年毛利率也相對有利。

家電業者表示，今年夏季其實已來的較往年都慢，主要由於今年雨水多、氣夏季高溫來到較慢，但7月以來，台灣出現連續高溫、市場買氣已明顯增加，除了季節性因素，今年夏季買氣將至之外，由於全球節能共識、電費高漲，再加上疫情關係，今年多家冷氣品牌廠推出的新款機種都強調同時可以抗菌、淨化室內空氣等新功能，也是刺激買氣重要原因。