快訊

多益、托福報名費9月喊漲 各考科最新報考費用一次看

美前防長訪台建議：台灣男女皆兵 義務役期延長為至少1年

「花滑王子」羽生結弦宣布從選手退役 北京冬奧就是告別秀

基地3500坪！土城頂埔大型公辦都更案動工

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
土城頂埔運校段土地公辦都市更新案今(19)日動工。記者游智文／攝影
土城頂埔運校段土地公辦都市更新案今(19)日動工。記者游智文／攝影

新北市土城頂埔運校段土地公辦都市更新案，今(19)日由市長侯友宜主持動土典禮，預計於114年完工。新北市政府表示，建物將導入綠建築及智慧建築設計，規畫寬敞人行步道，集中留設開放空間，提供當地居民優質的生活環境品質。

個案由皇翔建設擔任實施者，基地位於土城區中央路四段52巷及頂埔街所圍街廓，鄰近捷運頂埔站及頂埔科技園區，面積達3,507坪。

皇翔表示，將興建3棟地上20層、14層、10層及地下3層之住宅及辦公大樓。

新北市市長侯友宜表示，此一都更案由新北市政府推動，距土城交流道僅5分鐘車程，右側為土城科技園區，區位良好，堪稱土城黃金地段，未來三鶯線、萬大線通車，區域發展性更佳。

新北市政府表示，該區多屬低矮老舊建築物，經長時間增建，內部通行巷道狹窄，基地面前道路也未完全開闢，造成社區整體環境品質不佳。市府評估後決定以公辦都市更新方式辦理，透過公開評選由皇翔建設擔任實施者，全案已於111年6月核准建造執照。

個案更新後新北市將分回93戶住宅及受贈公益設施空間作非營利幼兒園使用。

圖／ 新北市政府提供
圖／ 新北市政府提供
圖／ 新北市政府提供
圖／ 新北市政府提供

都市更新 皇翔 侯友宜

延伸閱讀

侯友宜滿意度下滑 林智堅論文續發酵

相關新聞

中鋼與成大合作 成立「負碳科技氫能冶金共研中心」

中鋼公司與成功大學今天在中鋼集團總部大樓國際會議廳，成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，中鋼董事長翁朝棟與成大校長蘇慧貞共...

基地3500坪！土城頂埔大型公辦都更案動工

新北市土城頂埔運校段土地公辦都市更新案，今(19)日由市長侯友宜主持動土典禮，預計於114年完工。新北市政府表示，建物將...

去年不動產業產值達1.85兆元 創統計來新高

房地產常被稱為經濟火車頭，不過業界各有論調，對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年不動產的確蓬勃發展，的確創...

桃園還有1字頭土地！吸136組人馬搶標

桃園市地政局今(19)日標售觀音區草漯，經國重劃區、楊梅仁美市地重劃區以及A20站、桃園高鐵站區等82筆土地，吸引136...

桃園土地標售進帳36億！這區吸引民眾當地主 全數標脫

桃園市地政局今（19）日舉行土地標售，共8區開標，包括觀音區的草漯第一、二、三區與第六區整體開發單元、桃園區經國的抵費地...

打敗板橋！這區晉升新北市辦公室交易王

信義全球資產統計新北市商辦交易實價登錄，新莊區2021年辦公室交易規模來到74億元，躍升為新北市辦公室交易最熱門區域，已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。