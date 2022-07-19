基地3500坪！土城頂埔大型公辦都更案動工

新北市土城頂埔運校段土地公辦都市更新案，今(19)日由市長侯友宜主持動土典禮，預計於114年完工。新北市政府表示，建物將導入綠建築及智慧建築設計，規畫寬敞人行步道，集中留設開放空間，提供當地居民優質的生活環境品質。

個案由皇翔建設擔任實施者，基地位於土城區中央路四段52巷及頂埔街所圍街廓，鄰近捷運頂埔站及頂埔科技園區，面積達3,507坪。

皇翔表示，將興建3棟地上20層、14層、10層及地下3層之住宅及辦公大樓。

新北市市長侯友宜表示，此一都更案由新北市政府推動，距土城交流道僅5分鐘車程，右側為土城科技園區，區位良好，堪稱土城黃金地段，未來三鶯線、萬大線通車，區域發展性更佳。

新北市政府表示，該區多屬低矮老舊建築物，經長時間增建，內部通行巷道狹窄，基地面前道路也未完全開闢，造成社區整體環境品質不佳。市府評估後決定以公辦都市更新方式辦理，透過公開評選由皇翔建設擔任實施者，全案已於111年6月核准建造執照。