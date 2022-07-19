美吾華：今年已成為洗髮用品市占第一的台灣品牌

美吾華‧懷特‧安克生技集團今（19）日舉行聯合法說會。美吾華（1731）公司表示，公司長期坐穩染髮市場龍頭，今年更成為洗髮用品市占第一的台灣品牌，各項熱銷商品持續推陳出新。另外，美吾華深耕多年的電商通路開花結果，實體通路也在疫情期間逆勢成長，線上線下業績雙躍進，營業淨利、毛利率、整體營收皆持續攀升，未來展望看好。

美吾華總經理賴育儒表示，今年的業績成長與高市占率，主因包括線下線上同步躍進，公司長期深耕電商通路，落實數位轉型，除了與各大知名平台賣場合作，更自建官網平台通路，具備國內國外銷售能力，目前已累計銷往14個國家；線下實體通路方面，美吾華旗下產品在疫情期間銷量逆勢成長，成長幅度甚至高過合作通路的漲幅，也使得雙方合作更為密切。

美吾華公司為台灣百大品牌，業界唯一，公司擁有強大的產品開發、生產製造、業務行銷的完整一條龍模式，站穩市場龍頭，同時密切觀察市場脈動，掌握與滿足消費者需求。

染髮市場銷售冠軍的美吾髮染髮霜，從青少年到長輩，個別推出適合的產品，包括白染黑的「快速護髮染髮霜」、輕熟齡時尚風的「美吾髮植優®」、不須漂就可上色的彩染品牌「卡樂芙®」。此外，根據全球權威市調公司凱度KANTAR公布的「2021年消費者指數研究」，美吾華公司洗髮用品已衝到台灣品牌市占第一位。

另外，美吾華也積極深入IG、FB等各大社群平台，與消費者直接對話，強化顧客關係，並即時取得第一手使用反饋，提升消費者對品牌、產品的信賴感與黏著度，搶占社群認同的方向與先機。

環保意識抬頭，美吾華公司今年也斥資逾9億元，將原有的美髮工廠，升級興建為獲「國際化妝品GMP認證」、「綠建築標章」雙認證的全新化妝品智慧廠房，落實環保節能；此外，新廠也透過搭配自動化智慧倉儲系統，提升產能與品質，在面對變化快速的消費市場，以及因應強大商開能力而出現的商品製造需求，更加游刃有餘。