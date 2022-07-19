車用、工業應用加持 長科*第3季展望樂觀

近期半導體雜音四起，導線架大廠長科（6548）*〈6548）今（19）日公布自結獲利，單季稅後純益7.85億元，每股純益2.09元，持續改寫單季歷史新高；公司預估本季合併營收介於36.8億元到38.7億元，法人預期導線架在車用、工業以及網通應用拉貨力道持續，成為本季營收和獲利仍有機會挑戰新高動能。

本季營運展望方面，長科*預估單季合併營36.8億元到38.7億元之間。若以新台幣29.8元兌1美元平均匯率假設，則預估毛利率將介於29.5%到31.5%之間；營益率將介於21.5%到23.5%之間。

第2季營運成果，單季合併營收37.78億元，創單季歷史新高，季增4%、年增23%；毛利率為30.8%，為單季歷史次高；營業利益率為22.7%，創單季歷史新高；歸屬母公司業主的稅後淨利為7.85億元，相當於賺進2.09個資本額，締造單季歷史新猷。

長科*今日召開法說會，法人關心銅價大跌是否調降售價？長科*表示，公司購買的銅材為合金銅，依照倫敦金屬交易中心（LME）加上加工費用計算，因能源價格攀高，供應商調漲加工費用，售價並未大跌而要調降，本季導線架價格仍平穩；不過也坦言，漲價次數不可能像去年供應吃緊的情況一樣。

儘管上海控，長科*第2季營收持續創新高，但毛利率卻持平，公司解釋，主要來自車用、工業應用需求仍強勁，推升營收表現亮眼，但由於提高研發費用及支付上海封控所增的物流成本抵銷所致。

長科*第2季導線架應用別，車用占比攀高至38%，工業占比為19%，加上其他，非3C比重達61%，遠高於首季的49%。法人預期，本季這兩類比重還會繼續成長。

至於高雄廠新建計畫及擴充沖壓產線的計畫是否受逆風而推延？長科*強調，不會因為市場短期變動而調整，其中沖壓產線預定本季完成裝機，將與客戶討論何種產品優先生產、出貨；全新的蝕刻產能預定明年加入量產營運。

長科*股票面額自每股1元變更為0.4元，已經主管機關核准，換股作業計畫待本公司董事會通過後公告。