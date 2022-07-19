永豐餘集團拚醣經濟五管齊下 智能電子紙物流箱受關注

永豐餘（1907）在「農業的醣經濟」科技論壇會場上，呈現集團各事業單位實際展現出創造台灣再生能源與貢獻碳匯的五大可行路徑，包括再生循環材料、nPulp農業秸稈全利用、蔬果包裝用紙、綠色能源以及智能電子紙物流箱。其中，又以元太科技（8069）和永豐紙業共同打造出可重複使用、可追蹤運送資訊的智慧鎖電子紙物流箱，最受關注。

華紙（1905）已建構出製漿造紙業的全循環藍圖，從土壤出發，有機質改良土回補地表，增加土壤生物多樣性；無重金屬的除草覆蓋農地用紙，於作物收成後有機質直接回歸大地，兩者搭配建構自然高儲碳的永續農業。

永豐餘以糧食副產物的稻麥稈作為原料，利用無化學添加的生物製程產出秸稈生物漿nPulp，再經加工製成如育苗盆、雞蛋盒、緩衝包材等產品，是農業在醣材料應用創新又可行的運用實例。而新川創新開發的「蔬果保鮮紙」經內部實驗證實，可延長芒果的保鮮期達2.5倍，增加消費者賞味時間，並減少銷售通路因過期造成的經濟損失。

至於可重複使用與追蹤運送資訊的智能電子紙物流箱，當中配備2.9吋電子紙顯示裝置和藍牙電子鎖，結合重力加速度與溫度感測器記錄運送碰撞狀況，特別適用於精緻農產品運送。

綠色能源方面，永豐餘在造紙過程中，運用三階段菌相把關，把製程排放水中的有機物有效率地轉化為高濃度沼氣。並進一步利用農剩，充分將固態乾料經由技術結合轉化為天然燃料，讓農食剩成為代煤新選項，提供穩定料源作為能源使用。