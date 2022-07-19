中鋼攜手成功大學 成立負碳科技氫能冶金共研中心

中鋼公司與成功大學今(19)日假中鋼集團總部大樓國際會議廳舉辦負碳科技氫能冶金共研中心成立儀式，由中鋼董事長翁朝棟及成大校長蘇慧貞共同簽署MoU，雙方為邁向2050淨零碳排攜手踏出重要的一步。

翁朝棟長表示，中鋼去(2021)年2月在公司治理暨永續委員會下成立節能減碳及碳中和推動小組，匯集資源投入減碳工作和技術研發，在衡量公司營運發展和國內再生能源發展規劃下，完成中鋼碳中和路徑擘劃，並積極展開各項行動方案。為達成2050年淨零碳排長期目標，中鋼規劃兩項極低碳鋼鐵生產技術，其一是二氧化碳捕捉封存(CCUS)；其二為建立氫基直接還原鐵製程，亦即將鐵礦以綠氫還原成直接還原鐵(DRI)，再投入電爐生產鋼液。

成大是中鋼創新技術的長期合作夥伴，在再生能源、CCUS等領域具有前瞻的技術基礎，期許共研中心的成立不僅協助中鋼2025年落實「能效提升」的短程減碳目標，另為2050年碳中和蓄積厚實的研發能量。

蘇慧貞表示，為解決全球暖化問題、實踐環境永續的目標，成大去年主導建置國內首座負碳排示範工廠，希望藉由科學研發及創新科技為人類生活帶來橫跨社會、科技、經濟、環境的正面影響力。成大結合中鋼啟動負碳技術氫能冶金共研中心，將透過產學合作、人才培育與技術研究，塑造共研中心成為綠色能源與永續產業相關知識與理論的創新基地。

中鋼說，負碳的概念是讓二氧化碳的移除量比排放量多，在技術面以碳捕捉再利用及封存(CCUS)為主，而氫能冶金製程是中鋼淨零排放路徑的關鍵技術，基礎原理係利用氫與氧結合產生水與鐵，進而取代碳排。為了讓與會貴賓及人員對於相關技術領域有所認識，MoU簽署儀式完成後亦邀請澳洲莫納許大學余艾冰特聘教授(Prof.Aibing Yu)、成大能策中心主任林大惠特聘教授、中鋼杜憲文博士及成大特聘教授陳維新共進行四場專題演講。