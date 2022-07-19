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永豐餘何壽川：斯土為本、從醣出發 為淨零排放解方

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導
永豐餘學院院長何壽川今（19）日出席「農業的醣經濟」科技論壇，提出「斯土為本、從醣出發」，為2050淨零排放解方。圖/嚴雅芳攝影
永豐餘學院院長何壽川今（19）日出席「農業的醣經濟」科技論壇，提出「斯土為本、從醣出發」，為2050淨零排放解方。圖/嚴雅芳攝影

永豐餘學院院長何壽川今（19）日出席「農業的醣經濟」科技論壇，提出「斯土為本、從醣出發」，為2050淨零排放解方之一。何壽川表示，面對戰備糧食安全和氣候變遷的挑戰，農業是根本，也是台灣最富饒的資產，重新定義和建構新農業，讓其副產品能全循環利用，新農業的發展或將成為下一代的護國神山。

何壽川表示，土壤是陸地生態系統中最大的碳庫，當植物凋落在土壤裡就轉成有機質，裡頭的腐植質可固存碳，聯合國COP21更倡議，每年將土壤中的有機固碳量增加千分之四，可中和全球人為溫室氣體排放。

目前全球已有40%的綠地逐漸沙漠化，如何使沙漠變綠洲，何壽川建議，應從提升土壤有機質、造林創造碳匯到農食剩正確回收運用等三方面來施行，就能確保糧食安全和減緩氣候變遷。

台灣的農地、森林與竹林的碳匯條件優厚，何壽川表示，80萬公頃農田土壤有機質提升、220萬公頃林相復育，再加上18萬公頃的竹林活化，預估一年有6,300萬噸CO2碳匯潛力，相當於台灣2050淨零排放規劃中的碳匯目標數值。透過良好的土壤碳匯管理技術，可促進土壤的經營邁向永續，強化農林竹業面對氣候變遷的抵抗力，並創造碳權、增加農業產值。

農食剩的正確處理能降低廢棄物、減少經濟損失，還能在淨零減碳上有所貢獻。何壽川說，台灣每年農業、食品加工業、家戶剩食、民生污泥等農食剩約3,000萬噸，若能把農食剩轉為沼氣，不僅降低廢棄物量，還能創造綠電、減少碳排。以20MW沼氣發電規模設計基礎下，推估3,000萬噸農食剩每年可發電量達55億度電，佔全台總發電2,801億度電的2%，同時又可減少碳排近1,400萬噸CO2。

何壽川認為，在尋求碳中和永續與經濟共榮的契機下，農業將不再是過去的窮產業，且會引導新一代人回到農業裡去做較複雜的全循環工作。新農業應不僅是為了淨零減碳，而是它本身就是非常大的產業鏈，且需要和外部科技做結合，才能完成農業科技循環經濟的路徑，創造發展利基。

何壽川 氣候變遷 減碳 綠電 生態

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