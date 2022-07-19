桃園還有1字頭土地！吸136組人馬搶標

桃園市地政局今(19)日標售觀音區草漯，經國重劃區、楊梅仁美市地重劃區以及A20站、桃園高鐵站區等82筆土地，吸引136封標單，55筆順利標脫，總標脫面積約1.56萬坪，得標總金額約36.1億元，整體溢價率約16.8%。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，本次開標結果，總價最高為楊梅仁美產專區兩筆土地，占總標脫金額超過四成，表現最為搶鏡。另外觀音草漯第六單元土地因一、二字頭低單價優勢，釋出的20筆土地全數標脫。

江怡慧指出，近年企業積極在桃園投資設廠，對工業用地的需求殷切，仁美重劃區2011、2012地號的產專區面積均逾3000坪，屬於稀有的大型物件，且標售底價每坪僅14.8萬元，因此兩筆產專區開標紅不讓，合計達15.4億元。

台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎分析，近年觀音草漯的土地行情明顯上漲，但因價位仍在一字頭，加上本次許多標的屬於「千萬有找」的低總價標的，適合自用族群買來自地自建，當桃園整體房價都來到2字頭甚至更高時，觀音草漯竟然還有1字頭的土地可買，對消費者來說十分吸睛，所以標售土地自然搶手，價格也水漲船高。

草漯就算是高總價標的，也具低單價優勢，比如本次標售的人氣王，就是觀音草福段558地號，面積約698.5坪的土地，共有9封標單搶購，最終以1.6億元售出，換算得標單價每坪23.6萬元，土地取得價碼仍算相當實惠。