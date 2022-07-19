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桃園土地標售進帳36億！這區吸引民眾當地主 全數標脫

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
低單價讓觀音草漯第六單元一鳴驚人，20筆標的轟出全壘打標脫佳績。圖／台灣房屋提供
低單價讓觀音草漯第六單元一鳴驚人，20筆標的轟出全壘打標脫佳績。圖／台灣房屋提供

桃園市地政局今（19）日舉行土地標售，共8區開標，包括觀音區的草漯第一、二、三區與第六區整體開發單元、桃園區經國的抵費地土地、楊梅仁美市地重劃區、A20站與桃園高鐵站區抵價地，總標脫面積約1.56萬坪，總金額共36.1億元，整體溢價率達16.8%，此次標售共82筆標的，吸引136封標封搶標，相當熱烈，其中55筆順利標脫，總標脫率67.1%。

標售中，總價最高為楊梅仁美產專區2筆土地，在總標脫金額中貢獻超過四成，表現最為搶鏡，另，觀音草漯第六單元土地釋出的20筆標的全數標脫，主要因有低單價優勢，才能轟出全壘打佳績。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，開標結果十分亮眼，由於近年企業積極在桃園投資設廠，對工業用地的需求殷切，尤其是物流倉儲業發展蓬勃，獵地態度積極。

仁美重劃區2011、2012地號的產專區面積均逾3000坪，屬於稀有的大型物件，且標售底價每坪14.8萬元亦具備極大吸引力，因此楊梅仁美重劃區兩筆產專區開標紅不讓，算是意料之中的發展；機捷興南站周邊的A20興和特區，則交出約六成標脫率，平均溢價率在6%左右。

觀音草漯第六單元全數脫標，台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎分析，觀音草漯一帶的土地行情，算是相當親民，加上重劃區鄰近工業區，大量的就業人口創造出豐沛住宅需求，往後發展相當可期，另一方面，因價位仍在一字頭，也適合自用族群買來自地自建，吸引民眾踴躍來此「千萬當地主」，由於自用客受打炒房政策的影響較低，因此買氣依舊居高不下。

此次唯二釋出的商業區，分別位於草漯第三單元及桃園經國重劃區，前者標售底價每坪20.5萬元，後者為每坪89.9萬元，由於2筆商業區面積均不到200坪，較欠缺規劃彈性，所以皆無人投標；青埔特區唯一釋出的青昇段住宅區土地，亦因形狀較崎嶇，最終流標收場。

江怡慧強調，雖然第2季起房市交易放緩，不過桃園在台商回流及桃捷等各項建設帶動下，產業回流與內需產業也帶動工業廠辦、重劃區房市走揚，加上部分地區有房價親民的優勢，因此仍吸引買方卡位，使本次標售吸引逾百封標單競標，締造出疫情下的標售好成績。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

重劃區 溢價 房市

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