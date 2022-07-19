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皇翔土城「頂埔公辦都更案」動工 預計2025年完工

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導
皇翔建設今（19）日舉行「土城運校段公辦都更案」（「頂埔公辦都更案」）動土典禮。記者陳美玲/攝影。
皇翔建設今（19）日舉行「土城運校段公辦都更案」（「頂埔公辦都更案」）動土典禮。記者陳美玲/攝影。

皇翔建設（2545）今（19）日舉行「土城運校段公辦都更案」（「頂埔公辦都更案」）動土典禮，由新北市長侯友宜、皇翔建設董事長廖年吉親自主持；皇翔建設表示，該案基地面積3,506坪，將興建三棟各為樓高10樓、14樓、20樓，以及地下三樓之住宅大樓。

侯友宜指出，更新過後的「土城運校段公辦都更案」，預計2025年完工，成為擁有智慧建築、綠建築之三棟住宅大樓；更新後，新北市將分回93戶住宅及公義設施做為非營利幼兒園使用，其中市府分回住宅未來將配合整體政策、滾動檢討使用用途。

皇翔建設表示，該案基地面積3,506坪，將興建三棟各為樓高10樓、14樓、20樓，以及地下三樓之住宅大樓。

「土城運校段公辦都更案」位於新北市土城區中央路四段52巷，及頂埔街所圍成街廓，鄰近捷運頂埔站、頂埔科技園區，基地面積為3,506坪。

皇翔建設指出，目前手中有五處新北市公辦都更案，其中民權段「皇翔來青」分回住宅77戶，目前去化約七成，「皇祥敦北民生」則穩定銷售中；預售興建中建案為「芊翠」、「芊樾」現皆已接近完銷階段。

另外皇翔建設表示，今年下半年至明年預計還會推出「土城永寧站案」、「萬華漢中段」、「敦北南京」等案；規劃中個案還有「杭州南路案」、「富氏臨沂」等案。

皇翔建設今（19）日舉行「土城運校段公辦都更案」（「頂埔公辦都更案」）動土典禮，由新北市長侯友宜、皇翔建設董事長廖年吉親自主持；前為新北市長侯友宜、右五為皇翔建設董事長廖年吉、右四為皇翔建設總經理廖宇祥。記者陳美玲/攝影。
皇翔建設今（19）日舉行「土城運校段公辦都更案」（「頂埔公辦都更案」）動土典禮，由新北市長侯友宜、皇翔建設董事長廖年吉親自主持；前為新北市長侯友宜、右五為皇翔建設董事長廖年吉、右四為皇翔建設總經理廖宇祥。記者陳美玲/攝影。

公辦都更 皇翔

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