打敗板橋！這區晉升新北市辦公室交易王

信義全球資產統計新北市商辦交易實價登錄，新莊區2021年辦公室交易規模來到74億元，躍升為新北市辦公室交易最熱門區域，已遠遠超越發展較早的板橋區。

信義全球資產經理林建勛表示，資料顯示在新莊副都心、新莊北側知識產業園區快速發展，加上機場捷運線與環狀線的軌道經濟效益，搭上近年台商回流、產業升級拓點對於新辦公室的需求潮，新莊開始形成磁吸群聚力。

根據已揭露實價資料，2021年新北市辦公室(50坪以上)交易規模達162億元，規模較大的前幾名行政區為新莊區、林口區、板橋區，其中新莊的74億元就已佔了超過整體逾4成，林口與板橋的交易規模則分別為21億元、18億元，新莊區的交易規模明顯高於第二、三名。

新莊是近年才快速發展區域，能脫穎而出吸引企業是集合三大誘因：

一、許多新穎且大坪數的辦公產品可供企業設置總部，對企業形象加分。 二、包含機場捷運與環狀線、快速道路等交通路網，對企業具有服務客群及縮短供應鏈距離的便利性。 三、區域內產業群聚且擁有商場飯店等機能、且就業人口多，有利進駐企業招募，近年也看到儒鴻、勤誠興業、四零四科技等企業陸續進駐此區。

信義全球資產表示，這幾年上市櫃大型交易可發現許多企業開始進行辦公室舊換新、設置新總部，因應這樣的需求，也可觀察到建商在新莊規劃的辦公室產品，已明顯從早期住商混合、且以小坪數為主的規畫，轉變為整棟獨立商業使用、大坪數規畫為主，更能貼近大型企業使用需求，這也是新莊辦公室交易能超越新北其他區域的原因。

林建勛表示，今年新莊區也持續看到大型交易，包含晶碩光學子公司在3月以2.75億元買下中悦IFC部分樓層；長虹建設也分別在1月及4月陸續買下新知段土地，合計共15.94億元，不論從企業實質需求或是建商購地布局，都仍可看出需求熱度。