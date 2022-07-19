新莊叫陣板橋 近年成企業商辦交易最熱區域

新北市新莊區躍為辦公室交易新熱區，熱絡程度甚至超越板橋區，信義全球資產統計實價登錄，2021年新莊區辦公室（50坪以上）交易規模達74億元，另，今年以來，包括長虹建設（5534）斥資15.94億元陸續買下新知段土地、晶碩光學（6491）子公司2.75億元買辦公室樓層，不論從企業實質需求或是建商購地布局，都仍可看出需求熱度。

信義全球資產經理林建勛表示，在新莊副都心、新莊北側知識產業園區快速發展，加上機場捷運線與環狀線的軌道經濟效益，搭上近年台商回流、產業升級拓點對於新辦公室的需求潮，新莊開始形成對企業的磁吸群聚力。

據實價登錄，2021年新北市辦公室（50坪以上）交易規模達162億元，規模較大的前幾名行政區為新莊區、林口區、板橋區，其中新莊的74億元就已佔了超過整體逾4成，至於林口與板橋的交易規模則分別為21億元、18億元，可看出新莊區的交易規模明顯高於第二、三名許多。

林建勛指出，新莊是近年才快速發展區域，能吸引企業主要有三大誘因，第一是「新且大」，許多新穎且大坪數的辦公產品可供企業設置總部，對企業形象加分。

第二是「交通」，包含機場捷運與環狀線、快速道路等交通路網，對企業具有服務客群及縮短供應鏈距離的便利性。

第三是「商業機能」，區域內產業群聚且擁有商場飯店等機能、且就業人口多，也有利進駐企業招募，因此，近年也看到儒鴻（1476）、勤誠興業（8210）、四零四科技等企業陸續進駐此區。

從這幾年上市櫃大型交易可發現許多企業開始進行辦公室舊換新、設置新總部，因應這樣的需求，也可觀察到建商在新莊規劃的辦公室產品，已明顯從早期住商混合、且以小坪數為主的規畫，轉變為整棟獨立商業使用、大坪數規畫為主，更能貼近大型企業使用需求，這也是新莊辦公室交易能超越新北其他區域的原因。

林建勛表示，未來新莊會面臨許多辦公新增供給陸續釋出，各商辦大樓間爭取企業進駐將更為競爭，至於是否能受惠企業爭相進駐而產生創價效果，或是會因空置上升而進入價格競爭，企業需求力道將會是重要關鍵點。