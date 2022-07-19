康建生技4死停業中 生技大廠受波及面臨斷貨危機

南投草屯康建生技前員工李鴻淵血洗前東家，槍殺負責人賴敏男等5人，造成4死1重傷，案發至今，公司大門深鎖，據了解，目前暫停營業，員工放無薪假；今也傳出，國內某生技大廠受影響，因靈芝原料供應斷鏈，面臨長期缺貨危機。

李鴻淵8年前任職於康建生技與公司幹部爆發官司，疑因長期積怨，14日闖入該公司在資材室、會客室及辦公室等槍殺負責人賴敏男、課長劉慶杉、會計張嘉綺及賴的女兒賴彥妤、胞弟賴鋕卿，造成賴敏男頭部卡彈重傷，另4人一槍斃命。

事發後，警方迅速在24小時內逮李嫌，後續完成刑事現場勘察採證，康建生技也在檢警拆除封鎖線，於昨天舉辦淨宅超度法會；不過，公司今天仍是大門深鎖，偶有外人按電鈴造訪，但廠內無人回應，當地分局、派出所則是派員加強簽巡。

據了解，康建生技公司內持有股份僅董事長賴敏男、董事賴彥妤及監察人劉姓廠長3人，其中賴彥妤死亡，賴敏男重傷仍在醫院救治中，公司內部暫時無法做重大決策，因此暫停營業，員工則被通知先放無薪假，何時能恢復上班尚無定論。

而因康建生技公司除了研發及代工牛樟芝、靈芝、冬蟲夏草等保健食品，也會供應菌菇類原料，因此有長期訂購國內某生技大廠的消費者反映，他昨天收到該公司發布「認證靈芝將長期缺貨通知」，看來該起槍擊案也導致部分原料供應斷鏈。