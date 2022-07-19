企業進駐誘因多 新莊區成新北商辦交易熱區

信義全球資產統計新北市商辦交易實價登錄，新莊區2021年辦公室（50坪以上）交易規模來到74億元，躍為新北市辦公室交易最熱門區域，甚至已遠遠超越發展較早的板橋區。顯見在新莊副都心、新莊北側知識產業園區快速發展，加上機場捷運線與環狀線的軌道經濟效益，搭上近年台商回流、產業升級拓點對於新辦公室的需求潮，新莊開始形成對企業的磁吸群聚力。

信義全球資產經理林建勛表示，根據已揭露的實價登錄統計，2021年新北市辦公室（50坪以上）交易規模達162億元，規模較大的前幾名行政區為新莊區、林口區、板橋區，其中新莊的74億元就已占超過整體逾4成，至於林口與板橋的交易規模則分別為21億元、18億元，新莊區的交易規模明顯高於第二、三名許多。

新莊是近年快速發展區域，四大誘因口吸引企業：第一是「新且大」，許多新穎且大坪數的辦公產品可供企業設置總部，對企業形象加分；第二是「交通」，包含機場捷運與環狀線、快速道路等交通路網，對企業具有服務客群及縮短供應鏈距離的便利性；第三是「商業機能」，區域內產業群聚且擁有商場飯店等機能、且就業人口多，也有利進駐企業招募。因此，近年也看到儒鴻、勤誠興業、四零四科技等企業陸續進駐此區。

從這幾年上市櫃大型交易可發現許多企業開始進行辦公室舊換新、設置新總部，因應這樣的需求，也可觀察到建商在新莊規劃的辦公室產品，已明顯從早期住商混合、且以小坪數為主的規畫，轉變為整棟獨立商業使用、大坪數規畫為主，更能貼近大型企業使用需求。

林建勛補充，今年新莊區也持續看到大型交易，包含晶碩光學子公司在3月以2.75億元買下中悦IFC部分樓層；另外長虹建設也分別在1月及4月陸續買下新知段土地，合計共15.94億元。不過，未來新莊會面臨許多辦公新增供給陸續釋出，各商辦大樓間爭取企業進駐將更為競爭，至於是否能受惠企業爭相進駐而產生創價效果，或是會因空置上升而進入價格競爭，企業需求力道將是關鍵點。