放下誠品信義店了？ 董座吳旻潔活動後快步離去

「野老朝雄『連結』展」今（19）日於誠品信義店登場，包括日本設計師野老朝雄、誠品生活董事長吳旻潔、文化部長李永得、台灣設計師聶永真等大咖均出席，吳旻潔致詞完後低調離去，並未多提誠品信義店熄燈一事，對此，誠品表示，吳旻潔先前指出的放下誠品信義店，是放下，並不是放棄，仍會積極爭取誠品信義店。

自5月底吳旻潔在股東會上，拋出誠品信義店續租未果一事後，隨即引起廣大討論，至今仍未明朗，加上誠品信義店大房東統一，6月也以58.96億元買下環泥建設和坤慶國際手上持有統一國際大樓商場持分，換算成為股權比重為22.98%，也意味統一對統一國際大樓的商場主控權已逾8成，外界揣測誠品信義店恐怕難以續租。

不過，誠品信義店24小時在台北市相當具有指標性，也讓台北市政府出面協調，副市長黃珊珊表示，希望在台北市持續保有24小時書店，雙方也會依合約協商後續，在公平合理原則下，達成市民、市府與廠商三贏局面。

儘管誠品信義店可能熄燈，但誠品展店腳步未歇，近年致力發展全通路營業策略，更要強攻社區型店面，繼2021年10月首家北市內湖瑞光店「誠品生活時光」開幕後，今年7月於新北市板橋開展的Villa風格「誠品生活時光」，另，同月也在土城青福街開展新據點，並以創新實驗店型與讀者見面，為期4個月，未來也會在此展開正式店面。