鐵道觀光國境之南 藍皮意象館正式開幕

雄獅旅遊（2731）歷時半年、耗資逾2,000萬元，於枋寮打造全新「藍皮意象館」，今（19）日正式開幕，除了是搭乘藍皮解憂號觀光列車旅客，在登車前的休憩等待 空間，也具備旅遊資訊服務站、展演場所、伴手禮商店等用途，未來將以區域樞紐（Regional Hub）為概念，提供屏東往返恆春、墾丁等地區的旅遊接駁服務，讓旅客更便利、舒適暢遊國境之南。

雄獅旅遊今日於枋寮舉辦「藍皮意象館」開幕記者會，邀請屏東縣長潘孟安、雄獅旅遊董事長王文傑、交通部台灣鐵路管理局副局長朱來順、台灣軌道經濟發展協會理事長張政源、交通部台灣鐵路管理局附業營運中心總經理陳文川、屏東縣民宿協會理事長林淑敏、大鵬灣觀光產業聯盟理事長許裕麟、屏東觀光創生聯盟理事長郭宥婕、屏東觀光協會理事長鄭宜芳等，多位貴賓蒞臨及地方產業人士共襄盛舉。

台灣局副局長朱來順表示，藍皮解憂號觀光列車自去（2021）年10月23日首航以來，直至今年6月底已經吸引逾3萬3,000人次搭乘，不但是鐵道觀光明星商品，也是國旅市場最熱門旅遊產品，更是屏東縣最具代表旅遊路線，旅遊人潮的湧入亦活絡枋寮鄉經濟發展。為讓到訪旅客在搭乘之前就能感受藍皮解憂號魅力，雄獅旅遊特別於枋寮車站旁F3藝術特區，向臺鐵局承租79坪空間，斥資2,100多萬元，歷時半年打造藍皮夢幻基地「藍皮意象館」，並於今日盛大舉辦開幕活動。

雄獅旅遊指出，「藍皮意象館」是藍皮解憂號觀光列車的起點，從旅客進門的那一刻，就開啟了整趟藍皮遊程體驗。同時，「藍皮意象館」以Regional Hub概念，運用雄獅旅遊體驗優勢，以半遊程、半接駁方式停靠墾丁福容、凱撒、福華、夏都及恆春商圈，未來也預計與這些業者有更進一步的合作，有效解決旅客前往恆春、墾丁的交通痛點；因應藍皮意象館開幕，雄獅規劃從枋寮前往屏東縣各社區及景點活動，包含新龍社區龍膽石斑體驗、港口社區茶園巡禮、五溝水社區聚落導覽、屏菸基地大武山沉浸劇場體驗等遊程，提供旅客更多的深度旅遊選擇，並持續推廣在地創生、減碳移動及在地體驗。

南臺灣最新打卡熱點 開幕限定送特製解憂飲品

雄獅旅遊表示，藍皮意象館過去為臺鐵南迴鐵路員工閒置宿舍，入口處設置一幅大型火車頭造型LED燈，讓旅客一到訪就可以感受到藍皮解憂號的完整意象，後院還有Q版解憂月臺，以及隱藏在藍皮意象館中的美國地景畫家大衛辛(David Zinn）作品，預料將成為南台灣最新打卡熱點。

室內則規劃現在、過去、未來三大區域。「現在區」為旅客報到櫃檯並且販售藍皮解憂號周邊商品，以現代簡約造型，加入不規則曲線燈，呼應律動的意象；「過去區」為藍皮車廂座位區及餐飲吧臺區，旅客可以在藍皮車廂造型室內座位區，細細享受空間中的怡然氛圍；「未來區」為策展空間，整體以純白色系搭配可轉動展示牆及可變性軌道燈，讓小巧的策展空間得以靈活運用。

為慶祝藍皮意象館開幕，旅客凡於7月20日至31日加入「藍皮解憂號vs藍皮意象館」臉書粉絲專頁，或是追蹤Instagram帳號「breezy_blue_train」，並且在藍皮意象館內拍照打卡（需設定公開貼文），即可免費獲得特製迎賓飲料「解憂波波」一杯。另自即日至7月31日購買藍皮解憂號周邊，以及breezy cafe飲品、甜點系列商品，任選二件還可享九折，雄獅嚴選線上購物同享優惠。