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為何台北人愛移居桃園？ 一表看首購多幸福
桃園市桃園地政事務所近期運用實價登錄，分析桃園區購屋人買房特性，一般認為首購買房以小坪數為首選，但統計數據顯示超過8成首購族購買面積超過31坪，其中購買超過41坪者，竟超過5成。
根據統計資料，首購購屋坪數占比最多為31~40坪，佔整體29%，再細部分析購買31~40坪的首購族，在桃園區8個主要生活圈的購屋總價，其中，大有、中平、龍安、站前4個生活圈僅7、8百萬即可購置31~40坪大小的住宅，在桃園區能當幸福首購族。
大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，桃園市這幾年因就業機會增加、大眾運輸網絡密度越來越高，許多購物中心、百貨商場接連進駐，提升休閒、購物機能，吸引不少北部輕移民。
尤其桃園區許多地段發展早，生活採買便利，如桃園區南側的龍安及中平生活圈，生活機能成熟，新案雖少但房價非常親民，同樣發展早的站前生活圈，具有交通優勢，其31~40坪的平均購屋總價不到900萬，比較雙北的總價門檻，確實更具吸引力。
桃園地政事務所也統計男性、女性在桃園區購屋的偏好，8個主要生活圈都是女性購屋的比例高，藝文周圍及中路地區的女性購屋成交量大，比例高達54%，而男女比例較為懸殊的區域為站前地區，女性購屋比高達57%。
至於購屋總價，女性普遍低於男性，新大樓購屋女性購屋總價1,325萬元，低於男性69萬元，華廈的女性購屋總價1,172萬元，低於男性221萬元，顯示無論何種建物類型，女性的購屋總預算都較低。
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