500萬餘件防疫保單全數核保 金管會提4大說明

金管會要求產險業者力「拚核保」、需在6月底前將仍在途的防疫險保單全數核保完畢，據了解，各家產險公司直到目前為止，已完成核保有效契約件數達5百餘萬件，並陸續出單或是回覆不承保理由。

對此，金管會保險局特別提出4大說明：

首先，要感謝產險公司的努力，從4月初保戶開始出現大量需求，短時間要進件多達200萬件保單，由於產險公司過去沒有接到過這麼大量的要保件，可以順利在6月底前完成，「這是非常不容易的！近兩個月來，產險公司核保理賠人員幾乎連假日都在加班，總算在6月30日各公司全部完成，感謝產險公司把核保續保作業完成。」

其次，針對外界批評防疫保單宛若「賭博」特別回應，有關防疫險或是疫苗險的推出，符合當時新冠肺炎疫情蔓延的背景與需求，確已發揮社會安定的功能；只是，可能因應疫情的變化，民眾大量需求湧入產險公司、產生大量的在途保單，以致產險公司無法立即完成核保，進而產生續保件爭議，「此與賭博沒有任何關聯，需做特別澄清。」

除此之外，第三點和第四點主要針對核保後的續保及理賠相關爭議，保險局表示，未來將督促保險公司本於公平誠信待客原則，盡速完成賠付作業；同時也會透過金融消費評議中心積極處理申訴作業，以加速腳步讓民眾在意的爭議可以盡速獲得解決。