國有財產署標售地上權 全聯、麗寶積極獵地

國產署標售全台地上權，全聯實業及麗寶集團雙雙搶進，分別標下高雄中都及鹽埕區土地，其中麗寶建設標下駁二一筆「商三」土地，溢價達51.99%。

國產署南區分署18日公開招標高雄前鎮、三民、鹽埕區與台南國平重劃區4筆地上權基地，總底價約12.85億元，全聯以總價6億1810萬元搶得高雄中都與台南安平2筆土地，再下一城。

麗寶建設則以4億7880萬元標得鹽埕區必信街、光榮街旁約1335.83坪商三基地，每坪約35.84萬元，溢價率高達51.99%。但高雄75期重劃區的一筆住三基地，單坪底價約22.87萬，這次流標。

全聯是地上權常客，近年積極獵地，這次在國產署標售地上權，又在南台灣搶下2筆。其中一塊是台南安平國平重劃區一筆約1397.9坪商特1土地，以總價3.67億元得標，單坪底價約26.25萬元。一塊是高雄中都特區669.87坪「住四」土地，全聯以總價2.51億，每坪37.48萬元，溢價約6.64％。

住商機構高屏澎區協理林祺博指出，此次標售最受矚目的一筆土地位在高雄駁二特區，最後花落麗寶，溢價達51.99％，是此次標售的加價王，這塊千坪基地鄰近駁二特區，也距離鹽埕埔站不遠，未來開發效益可期。