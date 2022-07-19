快訊

高教隱憂！少子化、陸生斷鏈夾擊 陸聯會：水一定會慢慢流光

國有財產署標售地上權 全聯、麗寶積極獵地

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
國有財產署標售地上權，全聯在南台灣標下兩處。圖／國有財產署提供
國有財產署標售地上權，全聯在南台灣標下兩處。圖／國有財產署提供

國產署標售全台地上權，全聯實業及麗寶集團雙雙搶進，分別標下高雄中都及鹽埕區土地，其中麗寶建設標下駁二一筆「商三」土地，溢價達51.99%。

國產署南區分署18日公開招標高雄前鎮、三民、鹽埕區與台南國平重劃區4筆地上權基地，總底價約12.85億元，全聯以總價6億1810萬元搶得高雄中都與台南安平2筆土地，再下一城。

麗寶建設則以4億7880萬元標得鹽埕區必信街、光榮街旁約1335.83坪商三基地，每坪約35.84萬元，溢價率高達51.99%。但高雄75期重劃區的一筆住三基地，單坪底價約22.87萬，這次流標。

全聯是地上權常客，近年積極獵地，這次在國產署標售地上權，又在南台灣搶下2筆。其中一塊是台南安平國平重劃區一筆約1397.9坪商特1土地，以總價3.67億元得標，單坪底價約26.25萬元。一塊是高雄中都特區669.87坪「住四」土地，全聯以總價2.51億，每坪37.48萬元，溢價約6.64％。

住商機構高屏澎區協理林祺博指出，此次標售最受矚目的一筆土地位在高雄駁二特區，最後花落麗寶，溢價達51.99％，是此次標售的加價王，這塊千坪基地鄰近駁二特區，也距離鹽埕埔站不遠，未來開發效益可期。

延伸閱讀

國有地標售 全聯、麗寶大斬獲

國有地標售 開大店、蓋住宅各有盤算

麗寶溢價率51%取地上權 陸保廠大案擬延至明年推出

全聯砸逾6億買高雄、台南地上權 擬規劃門市設立

相關新聞

國有地標售 全聯、麗寶大斬獲

今年第二批國有地上權昨（18）日開標，釋出九宗標的標脫五宗，標脫率約56%，標脫總權利金約11.8億元。其中全聯、麗寶集...

台化打三年官司 獲國賠4.7億

台化告彰化縣政府一審勝訴，台化彰化廠於2016年因汽電系統操作證展延未果，遭彰化縣府強迫停工，造成鉅額損失，昨（18）日...

國有財產署標售地上權 全聯、麗寶積極獵地

國產署標售全台地上權，全聯實業及麗寶集團雙雙搶進，分別標下高雄中都及鹽埕區土地，其中麗寶建設標下駁二一筆「商三」土地，溢...

國有地標售 開大店、蓋住宅各有盤算

麗寶、全聯昨（18）日雙雙出手標下國有地上權土地，麗寶拿下台中大甲、梧棲、高雄駁二特區地上權土地，其中台中土地將朝地上權...

台塑年度調薪 工會喊4.5%

台塑集團昨（18）日下午總管理處總經理林善志及幕僚於麥寮六輕，與台塑工會幹部針對年度調薪一事進行第一次協商會議，工會初步...

俄鋼材洗產地 中鋼緊盯

俄羅斯鋼材洗產地，透過大陸貿易商低價轉銷台灣，嚴重影響國內鋼市，龍頭廠中鋼昨（18）日宣告，正積極蒐集相關事證，將針對不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。