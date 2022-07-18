玉山銀攜易遊網 推國內首張旅遊平台聯名卡

為因應各國邊境逐步鬆綁及國內外旅遊需求復甦強勁，玉山銀行（2884）18日與全台最大線上旅行社易遊網宣布，推出國內首張旅遊平台聯名卡「玉山易遊卡 」 ，疫情爆發這倆年半來，國際旅遊業績大概掉了九成，易遊網董事長陳甫彥表示 ，希望透過和銀行金融科技Fintech的結合，在海外旅遊全面開放之後，能提供會員一站式服務。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山信用卡以場景金融為發展核心、滿足顧客多元需求，結合產業首選夥伴，提供更便利的金流與服務體驗。此次與易遊網攜手合作，結合雙方數位服務的優勢，透過線上與線下旅遊場景的串接，共同經營旅遊生態圈，期望透過持續的金融創新，提供卡友暖心的服務，共創更美好的生活。

「玉山易遊卡」卡面以璀璨星空搭配色彩斑斕的七大洲，上市初期特別限量發行LED卡面1萬張，感應支付時卡面上的流星將同時亮起，象徵為顧客點亮星空、照亮旅程 。

「玉山易遊卡」結合易遊網App獨家提供即時綁卡功能，顧客只要完成申辦、於核卡之後，即可於易遊網App上透過行動付款，購買旅遊行程、機票、訂房等商品，不需等待實體卡寄達，就可以享受數位所帶來的美好，使旅程更加精彩。

使用「玉山易遊卡」的每一筆一般消費，都會累積易遊網eMoney點數，每1點eMoney點數等於1元，可以折抵易遊網所有旅遊商品的金額，包含全台五星飯店住宿、旅遊行程或日本環球影城門票，每筆折抵皆無上限，等於是每一筆消費，都能為下一次旅程做準備。