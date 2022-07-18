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麗寶出手 拿下三筆地上權70年土地

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導

麗寶集團今（18）日出手標下國有地上權土地，插旗台中大甲、梧棲、高雄駁二特區三宗地上權70年土地，其中台中土地將朝地上權住宅規劃，高雄則朝複合式開發方向規劃。

麗寶集團表示，雖然政府加大力度調控房市，不過對於像是麗寶這類專注經營的地產開發商來說，雖然外在環境不斷變化，集團還是照著既定計畫和步乏前進，若是市場上有條件不錯的土地，公司還是會出手投標。

麗寶集團指出，以今日取得三筆地上權70年土地來說，均用建義建設名義以3,580萬元、4,896萬元拿下台中大甲、梧棲兩案，兩案將朝首購族為主的住宅產品做規劃。

至於高雄1,336坪地上權土地，麗寶集團則以4.788億元擊退國城建設拿下；目前麗寶集團規劃該案將朝開發複合式產品開發去規劃。

地上權 國有地

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