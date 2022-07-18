沃旭能源大彰化離岸風場 111座機艙全數到位

沃旭能源宣布，風機系統商 - 西門子歌美颯（Siemens Gamesa）如期完成組裝111座象徵「離岸風機心臟」的風機機艙，其中75座更是由西門子歌美颯位於台中港的機艙組裝廠完成。

沃旭能源於2018年4月獲配大彰化東南及西南第一階段離岸風場900 MW（百萬瓦）裝置容量，隨即在同年10月宣布西門子歌美颯為風機首選供應商，負責為台灣首座大規模遠岸離岸風場提供111座8 MW風機。

除了負責111座風機塔架在地生產外，西門子歌美颯也加速在台中港建置風機機艙組裝廠，促成亞太首座、同時也是歐洲地區以外第一座風機機艙組裝廠。

該組裝廠去年6月順利完工啟用、9月首座台灣自主組裝之機艙正式亮相。經過一年多的努力，西門子歌美颯已全數交付111顆 SG 8.0-167 DD 風機機艙給沃旭，包含75座來自臺中機艙組裝廠在地組裝的機艙。

機艙組裝是一項專業的工藝，每座8 MW風機機艙重達400噸，其中包含輪轂(hub)、發電機(generator)及後段(backend)等三大組件，由於電纜密布、噸數龐大，工作人員必須經過嚴格培訓，包括工具訓練、電纜訓練、螺帽旋緊訓練等。