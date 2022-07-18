復甦訊號來了？ 這檔旅行社辦現增 每股暫定40元

隨著禁團令解除露曙光，山富（2743）今天公告，將辦理現金增資，發行總金額不超過5000萬元，暫定之每股價格為新台幣40元。董事長陳國森表示，「準備好迎接後疫情時代解封商機，增資擴充資金實力；現在只盼望台灣能快快解除國境封鎖，不少外國朋友都在問台灣怎麼了」。

山富發行價格，依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定，本次辦理現金增資發行普通股發行價格之定價基準日，不低於定價基準日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之七成，暫定之每股價格為新台幣40元。實際發行價格俟向主管機關申報生效後，授權董事長於董事會授權之價格區間內，依相關法令規定訂定之。

陳國森表示，山富旅遊在上周五開跑的夏季旅展左右開攻，深耕國旅市場外，把悠遊補助優先回饋給山富的顧客，山富旅遊看好出國需求強勁已準備日本、越南包機計劃。日本東北秋田包機11/1-3/25、一周三班 每周二、四、六出發 有5天/6天商品。東北秋田６日5.19萬元起，越南峴港包機，富國島包機，越捷航空、長榮航空（2618）、及星宇航空、山富旅遊經營越南市場多年，更是這3間航空公司的得力夥伴。

另外，山富旅遊迎接邊境解封商機，積極與航空公司預定各航點團體機位，隨著長榮航空將開闢歐洲新航線，強打歐洲布局推出各項優惠，旅客可購買國外自由行商品，同時也開始接受預訂2023年農曆新年機位、酒店，國外團體行程產品已經上架讓，客戶參考如欲訂購可先填寫意願登記表，旅展期間登記給予2,000-5,000旅展優惠價格。