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Pchome24h書店攜手讀墨電子書 推「臺灣閱讀馬拉松」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

疫情帶動的數位轉型影響出版業，人們閱讀習慣改變，電子書市場快速增長，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物書店今(18)日宣布，即日起至7月25日，攜手台灣最大繁體中文電子書「Readmoo讀墨」，推出「臺灣閱讀馬拉松」超級品牌週活動，以台灣北中南東規劃四大主題電子書推薦，邀請讀者透過文字深度感受台灣文化精隨、探索本土歷史人文脈絡，加上限時電子書全館結帳8折、全館指定品消費滿額可抽閱讀器、登錄指定序號購買讀墨電子書閱讀器折價等促銷，推動數位閱讀。

根據市場調查研究機構評估報告指出，2026年電子書全球市場規模可達新台幣1.08兆元，是現在的2.4倍。PChome 24h購物書店已成立逾17年，引進近500萬本書籍，電子書占比已達近80%，站上今年電子書銷量對比去年同期已成長近6倍。因應暑假來臨，PChome 24h購物書店攜手台灣最大繁體中文EPUB電子書服務Readmoo讀墨，引進上萬本臺灣在地文學創作供讀者們選購，提供選擇性豐富、即買即看的一站式購書體驗。

Readmoo讀墨擁有超過23萬冊的電子書，不僅上架鏡文學、臺灣推理作家協會及獨立出版社等作品，同時也協力POPO華文創作大賞進行徵件，入圍作品保證出版，獨家上架Readmoo讀墨電子書。近年吹起臺灣本土文化題材風氣，相關書籍也受到消費者青睞。

電子書 閱讀 PChome 網路家庭

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