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第二批國有地上權開標 全聯搶下高雄、台南兩土地

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
今年第二批國有地上權今（18）日開標，其中全聯再出手，分別搶下高雄三民、台南安平土地。圖／本報資料照片
今年第二批國有地上權今（18）日開標，其中全聯再出手，分別搶下高雄三民、台南安平土地。圖／本報資料照片

今年第二批國有地上權今（18）日開標，釋出的九宗標的結果標脫五宗，標脫率約56%，標脫總權利金約11.8億元。其中全聯再出手，分別搶下高雄三民、台南安平土地；另外麗寶集團在中南部獵地也大有斬獲，旗下建義建設搶下台中大甲及梧棲土地，麗寶建設則以高達52%的溢價率，奪下高雄鹽埕區駁二土地。

國產署推出今年第二批國有地上權，標的分布在桃園、台中、台南、高雄及苗栗等五縣市，共九標的，結果台中標脫兩宗、高雄標脫兩宗、台南標脫一宗，共五宗標脫，標脫率約56%。

其中，在公告招標期間最受矚目的高雄鹽埕區商業土地，四面臨路完整街廓土地，位於高雄駁二藝術特區，面積達1,336坪，權利金底價約3.15億元，吸引麗寶建設、國城建設投標，結果麗寶建設出價4億7,880萬元擠走國城建設的3億5,090萬元，以溢價率高達52%得標。

同屬麗寶集團的建義建設，則在台中搶下兩塊土地，分別位於台中大甲、台中梧棲，投標金額分別為3,589萬元、4,896萬元，溢價率則都在0.2%左右。

有趣的是，台中大甲土地有一位林姓自然人投標，僅較底價加價463元，結果不敵建義建設開價。

另外近年積極展店、搶地的全聯實業股份有限公司，這次則分別搶下高雄三民區、台南安平區土地。

其中高雄三民區住宅區土地，另有永信建設（5508）與全聯競爭，全聯出價較高，以2億5,110萬元得標，溢價率約6.6%；台南安平商業區土地面積達上千坪，僅全聯一家投標，以3億6,700萬元得標，溢價率11.3%。

全聯 國有地 地上權 國產署

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