冷！北市上半年僅2店每坪租金破萬 一間還退租招租中

實價資料顯示，台北市今年店面市場表現冷颼颼，上半年只有兩筆交易的租金超過萬元，其中一筆還退租目前對外招租中。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2019年陸客來台開始緊縮，北市許多觀光商圈就受到衝擊，之後又遇到疫情讓來台觀光人次呈現雪崩式衰退，統計顯示2019~2022上半年北市累計僅11筆店面超過萬元，相當於2018年一年的總和。

他表示，現在房東已經經歷疫情兩年多的震撼教育，不少願意降價爭取租客，避免出現長期空置的損失。

統計顯示，2018年北市店面還有11筆實價行情超過萬元，商圈包括東區、西門町、士林夜市，甚至中正區、北投也都有單坪萬元店面，反映店面市場仍維持相對熱絡。

近兩年多受疫情衝擊，來台觀光客去年比疫情前銳減千萬人次，2020年僅有3筆租金實價超過萬元，今年上半年也僅有2筆租金超過萬元水準，其中還有開幕不久後退出空置，今年包括東區商圈、士林夜市商圈都沒有單坪破萬租金的實價紀錄，商圈生意清淡蕭條。

曾敬德指出，過去一段時間國內各類型不動產，包括住宅、工業、商辦、土地幾乎全面性的走揚，唯獨觀光類的不動產，成為國內不動產的「慘業」，較有規模的飯店有些參與危老改建，但更多的是主要商圈出現店面大量空置的現象。

他分析，這波店面不景氣當然主要是疫情之下觀光人次減少，但國人的消費習慣改變，與大型商場的興起，也是很重要的關鍵，未來店面是否會重返榮耀，可能有許多挑戰。