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賓士提告侵權判賠 帝寶籲政府速立免責條款：工廠不排除外移

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
圖左為帝寶工業執行長許叙銘。記者林海／攝影
圖左為帝寶工業執行長許叙銘。記者林海／攝影

台灣汽車零件大廠帝寶工業遭德國賓士集團（Mercedes-Benz Group AG）跨海提告，指控車頭燈產品侵害專利權求償6000萬元，二審最後判帝寶應賠1812萬餘元。帝寶執行長許叙銘呼籲，政府應跟進先進國家作法，修法建立「維修零件免責條款」，留給AM（aftermarket）零件業一條活路。

許叙銘表示，將會提起上訴，但如果三審判決不利，會慎重評估將工廠移到大陸或馬來西亞等有行政命令、維修免責條款的國家去，但台灣如果能夠順利立法，帝寶也已經買好土地會擴大在台投資。

德國賓士在2017年控告帝寶產品侵權，2019年一審判決帝寶敗訴，並要求銷毀侵權產品的生產模具，雙方均上訴，帝寶工業表示，德國汽車同業公會2003年聲明承諾，德國汽車產業不會利用專利保護向獨立零件供應商爭奪市占率，賓士10多年未行使專利權，違背承諾提告違反誠信原則，智財法院則認為聲明無法律效力。

許叙銘表示，持續與政府溝通，但不清楚政府的進度如何，如果能與賓士和解是最好，也嘗試與賓士溝通，但如果無法和解、上訴也不利，那就會移出台灣，且帝寶自製率相當高，到國外設廠速度會很快，只要找到土地、蓋廠就行。

根據統計，台灣AM上下游有近3400家公司、52家上市櫃企業，連續5年產值超過2200億元，對台灣GDP貢獻逾3000億元。許叙銘表示，如果台灣沒有維修免責條款，未來消費者無法享受到高品質低價格的優質產品，對消費者來說，維修費用將大幅提升，而台廠一再被提起訴訟的話，整個產業鏈很快就會慢慢失去競爭力。

帝寶 賓士 汽車零件

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