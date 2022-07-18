如興更換董、總座 由翁紹華擔任

老牌牛仔褲廠如興（4414）上周五（7/15）下午召開臨時董事會，由法人股東偉豪投資所改派之法人代表翁紹華出任董事長及總經理。至於原董事長張水江則變成興牛一投資之法人代表。

如興今（18）日凌晨時連發五則公告，除董事長、總經理異動外，其餘分別是法人股東偉豪投資改派三席法人代表，分別為：翁紹華、游基田、林明憲。以及法人股東興牛一投資改派張水江。

令人疑惑的是，偉豪投資早在今年2月24日就已經將法人代表改派為新任董事長翁紹華，但張水江則在7月15日才由興牛一投資派任為董事。也就是說在2月24日到7月15日之間，由前董事長張水江所主持的股東會，以及年報、季報簽核等，是否具有法律效力，恐存爭議。