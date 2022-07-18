如興去年才換董座 不到一年董總又換人 由翁紹華出任

如興（4414）公告上周五（15日）臨時董事會選任董事翁紹華擔任董事長兼總經理，自7月15日起生效。如興表示，此人事案主要是為更加健全完善的發展，並使資源更有效整合，以創造更佳的股東利益。不過，由於如興去年11月時才公告，為強化公司治理，改派法人董事代表，董事長陳仕修解任，由張水江出任新董座，不到一年的時間，董、總又換人，高層人事異動頻繁。

如興表示，新任董事長翁紹華，曾任健信（4502）公司獨立董事及薪酬委員會主任委員，產學經驗豐富，未來將整合集團各子公司經營績效，強化公司治理，堅強公司全球市場的競爭力、環保永續、技術創新，為股東權益創造更大的價值，再創營運高峰。

如興在7月8日上午曾爆發調查局搜索公司部份同仁辦公處所，不過，公司當時稱本次調查主要是針對部份員工個人107年間股票交易行為，對公司財務業務無影響。

另，如興在今年股東會上也補選一席獨立董事，由利展豐國際投資董事長周忠賢出任。如興上半年營收85.7億元，年增13.36%。該公司第1季每股虧損1.05元，去年每股虧損2.31元，已連續七年虧損。