快訊

豔陽天突下雨...康建4死慘案今辦法會 命案現場「血跡深卡地面」

戶頭多出13萬怎辦？男子不甩銀行全數領出 下場變這樣

恐怖！台南休旅車逆向連環撞 如打保齡球波及3轎車9機車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

如興去年才換董座 不到一年董總又換人 由翁紹華出任

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

如興（4414）公告上周五（15日）臨時董事會選任董事翁紹華擔任董事長兼總經理，自7月15日起生效。如興表示，此人事案主要是為更加健全完善的發展，並使資源更有效整合，以創造更佳的股東利益。不過，由於如興去年11月時才公告，為強化公司治理，改派法人董事代表，董事長陳仕修解任，由張水江出任新董座，不到一年的時間，董、總又換人，高層人事異動頻繁。

如興表示，新任董事長翁紹華，曾任健信（4502）公司獨立董事及薪酬委員會主任委員，產學經驗豐富，未來將整合集團各子公司經營績效，強化公司治理，堅強公司全球市場的競爭力、環保永續、技術創新，為股東權益創造更大的價值，再創營運高峰。

如興在7月8日上午曾爆發調查局搜索公司部份同仁辦公處所，不過，公司當時稱本次調查主要是針對部份員工個人107年間股票交易行為，對公司財務業務無影響。

另，如興在今年股東會上也補選一席獨立董事，由利展豐國際投資董事長周忠賢出任。如興上半年營收85.7億元，年增13.36%。該公司第1季每股虧損1.05元，去年每股虧損2.31元，已連續七年虧損。

如興 股東會

延伸閱讀

北流人事異動 呂聖斐因健康因素今起辭執行長

傳海軍陸戰隊指揮官換將 海軍司令部低調

退休金加2%引發退休潮 嘉縣42名官警退休牽動人事異動

陳家欽：陳耀南當初要總隊長職破慣例 現又爭取航警局長

相關新聞

賓士提告侵權判賠 帝寶籲政府速立免責條款：工廠不排除外移

台灣汽車零件大廠帝寶工業遭德國賓士集團（Mercedes-Benz Group AG）跨海提告，指控車頭燈產品侵害專利權...

冷！北市上半年僅2店每坪租金破萬 一間還退租招租中

實價資料顯示，台北市今年店面市場表現冷颼颼，上半年只有兩筆交易的租金超過萬元，其中一筆還退租目前對外招租中。

牛樟芝在紅什麼？5大學校長投入研究「抗癌抗新冠」、生技業者搶量產「年產值30億」

牛樟芝是台灣獨有的原生真菌，寄生在百年牛樟樹腐朽心材內壁，或枯竭倒伏牛樟木材的潮濕表面，又被稱為台灣的「森林紅寶石」。

如興去年才換董座 不到一年董總又換人 由翁紹華出任

如興（4414）公告上周五（15日）臨時董事會選任董事翁紹華擔任董事長兼總經理，自7月15日起生效。如興表示，此人事案主...

第二批國有地上權開標 全聯搶下高雄、台南兩土地

今年第二批國有地上權今（18）日開標，釋出的九宗標的結果標脫五宗，標脫率約56%，標脫總權利金約11.8億元。其中全聯再...

雲豹能源業績報捷 獲美光綠電採購合約

太陽能系統廠雲豹能源（6869）今 (18) 宣布旗下售電業子公司天能綠電已與國際半導體大廠美光科技簽署購電協議 (Po...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。