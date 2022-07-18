台北紡織線上展提前登場 紡拓會再推「永續環保」主題

台北紡織展（TITAS）即將於今年 10月12至14日假台北南港展覽館1館登場。為因應OMO線上線下實虛整合的展覽趨勢，TITAS推出線上型錄主題展，繼「個人防護」及「機能應用」後，第三波主題「永續環保」今（18）日登場。

紡拓會表示，永續環保議題在時尚界及紡織業已熱議多年，品牌商及供應商皆將此奉為經營的圭臬，持續推動永續和道德經營，希冀社會的支持，以獲得企業永續經營。

紡拓會指出，近年來紡織企業不論在綠色材料、技術創新、自動化製程、供應鏈透明化等方面，積極營造企業永續形象，以獲品牌商的青睞，更進一步迎合消費者追求具「目的性」、「符合道德」及「非一次性使用」的消費趨勢。

台北紡織展「永續環保」主題展於7月18日至8月31日推出，凡有興趣的業界先進，只要於TITAS官網點擊「永續環保線上型錄主題展」專區即可；內容包括：1.循環經濟–消費前及消費後回收材料、生質、可降解及符合減廢和循環經濟模式等的創新環保紡織品及配件。2.節能減碳–原抽色紗、無水染色、低溫染色、冷轉印及其他符合節能減碳生產製程的創新環保紡織品及配件。