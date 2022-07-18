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全球追趕脫碳淨零 電動車與充電產業蓄勢待發

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

據TrendForce研究顯示，電動車中能夠採用外部充電或補充燃料的BEV、PHEV、FCV，預估其銷售量至2025年合計將超過全球新車銷售量的25%。主要的市場推動力來自於全球加速脫碳，各國與各企業在碳中和的大目標下，淘汰高度依賴石化燃料同時又是碳排大戶的燃油車將是重中之重。

隨著電動車而崛起的產業眾多，充電設施為其中一塊最為龐大的車外商機。充電設施的完善程度是一國電動車能否持續成長的關鍵，根據TrendForce觀察，各國的預算將加速轉向扶植建設充電設施、建立制度與標準上。此外，對於車與充電設施的比重（車樁比），也已經脫離僅以數量作為建設的評估基準，而是因地而異、因規格而異的進行適地規劃，這使得充電設施除了建設數量外，還有眾多發展面向值得注意。

TrendForce表示，充電技術的發展與車和設施緊密扣合，包括高壓快充、雙向充電（V2G）、即插即充（Plug & Charge）等皆需要兩者相互配合實現。此外，隨著全球淨零在即，除了加速電動車的生產、銷售外，對於供應電動車動力的電力來源也成為焦點，因此充電站採用再生能源發電也是重要的趨勢之一。

台灣計畫於2040年禁售燃油車，而COP26聯合國氣候大會簽訂的「零排放車輛宣言（pledge to zero-emissions vehicles）」，也同樣預計在2040年實現全球範圍內的新車和貨車（Van）達零排放，2035年內在主要市場實現零排放，此將成為電動車與充電產業衝刺發展的高速期。

電動車 新車銷售

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