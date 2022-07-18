中鋼對俄國低價鋼材蒐證 將採必要措施反制

中鋼（2002）指出，近期傳出俄羅斯熱軋鋼品在國內低價兜售，已脫離鋼廠合理生產成本，正積極蒐集相關資料及事證，將針對不公平貿易行為採取必要的應對措施，以遏止俄羅斯不合理低價熱軋鋼品持續進口，避免侵蝕國內鋼市。

俄羅斯入侵烏克蘭後廣受國際經濟制裁，G7峰會不僅已取消俄羅斯最惠國待遇，近期更決議擴大制裁。此外，俄羅斯多項原物料已被歐美各國禁止進口，其中鋼鐵更被歐盟列為禁運項目。

中鋼表示，俄羅斯鋼品主要外銷市場受阻，俄鋼廠為去化過剩鋼品，迫切以遠低於國際行情價格轉向亞洲市場兜售，目前俄羅斯低價鋼品大舉銷台的傳聞已沸沸揚揚，嚴重擾亂國內鋼市秩序。

中鋼指出，俄羅斯熱軋鋼品若以不合理低價轉銷台灣，此種間歇性低價供貨模式除了擾亂市場供需秩序外，下游用鋼業者若購入低價俄羅斯熱軋鋼品並加工轉外銷，可能暴露在被他國提告反傾銷的風險中，如此一來不僅影響台灣鋼品外銷貿易形象，嚴重者甚至導致台灣鋼品外銷受阻，不可不謹慎應對。

為避免此不公平貿易行為對台灣鋼鐵產業構成實質損害，中鋼已積極蒐集相關資料及事證，並將採取必要的應對措施，維護國內鋼市秩序。