瞄準暑假商機 尊鴻餐飲集團斥資千萬推女神特色小火鍋

疫情逐漸趨緩，暑假旺季人潮開始回流，看準後疫情暑期商機，尊鴻餐飲集團繼「HUN混」、「JAI宅」、「杉SHAN」之後，斥資千萬推出特色鍋物品牌「禾HER小火鍋」，正式進軍火鍋市場。

今年邁入第8年的尊鴻餐飲集團，目前旗下有四個品牌、9家直營分店。其中，「杉SHAN」將首度開放加盟，首家加盟店8月底在台中市進化北路開出，第二家加盟店將進駐台南。

另外，最新規劃的升級版「HUN混弎」義式餐廳，9月底將進駐在國美館特區美村路，集團預計年底總店數可達12店。尊鴻餐飲集團去年營收2.5億元，今年隨著新店及新品牌持續開出，年營收將挑戰3億元。

「禾HER小火鍋」首間店就開在台中鍋物一級戰區一中商圈，以獨家特色鍋物、手工單點品項、主廚特製法式甜點與飲品，要讓消費者以頂級味蕾饗宴感受完全不同的吃鍋體驗。

此外，店點鎖定一中商圈，3、4樓占地百坪，外觀與店內皆具不同質感裝潢，用餐環境寬敞時尚，以「最美森林系餐廳」聞名的尊鴻餐飲集團，將再次以獨特美味、質感裝潢搶占一中商圈小火鍋名店。

主打特色鍋物，「禾HER小火鍋」不同以往小火鍋湯底口味，首推主廚獨家研發寄世清酒鍋、麻香串串鍋。「寄世清酒鍋」以北海道日高昆布、柴魚與台灣本土貝類等大量鮮味食材熬製海鮮清酒湯底，再淋入純種台米釀造清酒，芳醇經典，極致鮮甜美味。

「麻香串串鍋」以主廚熬製濃郁高湯打底，再淋上禾私房香辣紅油，搭配嚴選串串食材，入口大滿足，香鍋一出滿室飄香。

不只特色鍋物湯底，「禾HER小火鍋」主餐食材更推出「炙燒白蘭地雞腿排」、「嚴選鯛魚片佐墨西哥莎莎醬」等，從湯底到主餐要讓消費者在吃鍋中充滿味蕾驚喜。

除了特色鍋物，「禾HER小火鍋」還有手工單點品項、主廚特製法式甜點與飲品。

不同一般鍋物熟食配餐大多以麻辣鴨血、豆腐為主，「禾HER小火鍋」推出「女神炒手」、「女神蘿蔔糕」以及「禾式果香小菜」。以花椒、四川辣椒與黑胡椒精心提煉多層次香麻辣拌醬，搭配手作蘿蔔糕、炒手DIY烹煮沾拌食用，椒麻辣勁帶著香醇甘甜，絕妙好滋味！

另外還有主廚特製「法式慕斯梅凍冰」，黑糖嫩仙草淋上咖啡蜜，搭配酸甜開胃番茄梅冰沙與切達起司幕斯醬，清爽療癒。

此外，鍋煮奶茶控也別錯過，「禾HER小火鍋」主打超人氣飲品「女神紅茶拿鐵」，使用4種茶葉調和，加入小農鮮奶以陶鍋燒煮，再搭配手繪瓶身，香醇美味更是拍照打卡必備好物。