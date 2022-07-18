快訊

曝15檔金融股地板價 專家建議這樣買：領股息也賺價差

哥吉拉公仔釀婚姻危機 網列5大「不能碰」原因：有感情了

健美、彩妝跟國家發展有關？ 台大國發所論文包山包海

瞄準暑假商機 尊鴻餐飲集團斥資千萬推女神特色小火鍋

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「禾HER小火鍋」還有手工單點品項、主廚特製法式甜點與飲品。記者宋健生/攝影
「禾HER小火鍋」還有手工單點品項、主廚特製法式甜點與飲品。記者宋健生/攝影

疫情逐漸趨緩，暑假旺季人潮開始回流，看準後疫情暑期商機，尊鴻餐飲集團繼「HUN混」、「JAI宅」、「杉SHAN」之後，斥資千萬推出特色鍋物品牌「禾HER小火鍋」，正式進軍火鍋市場。

今年邁入第8年的尊鴻餐飲集團，目前旗下有四個品牌、9家直營分店。其中，「杉SHAN」將首度開放加盟，首家加盟店8月底在台中市進化北路開出，第二家加盟店將進駐台南。

另外，最新規劃的升級版「HUN混弎」義式餐廳，9月底將進駐在國美館特區美村路，集團預計年底總店數可達12店。尊鴻餐飲集團去年營收2.5億元，今年隨著新店及新品牌持續開出，年營收將挑戰3億元。

「禾HER小火鍋」首間店就開在台中鍋物一級戰區一中商圈，以獨家特色鍋物、手工單點品項、主廚特製法式甜點與飲品，要讓消費者以頂級味蕾饗宴感受完全不同的吃鍋體驗。

此外，店點鎖定一中商圈，3、4樓占地百坪，外觀與店內皆具不同質感裝潢，用餐環境寬敞時尚，以「最美森林系餐廳」聞名的尊鴻餐飲集團，將再次以獨特美味、質感裝潢搶占一中商圈小火鍋名店。

主打特色鍋物，「禾HER小火鍋」不同以往小火鍋湯底口味，首推主廚獨家研發寄世清酒鍋、麻香串串鍋。「寄世清酒鍋」以北海道日高昆布、柴魚與台灣本土貝類等大量鮮味食材熬製海鮮清酒湯底，再淋入純種台米釀造清酒，芳醇經典，極致鮮甜美味。

「麻香串串鍋」以主廚熬製濃郁高湯打底，再淋上禾私房香辣紅油，搭配嚴選串串食材，入口大滿足，香鍋一出滿室飄香。

不只特色鍋物湯底，「禾HER小火鍋」主餐食材更推出「炙燒白蘭地雞腿排」、「嚴選鯛魚片佐墨西哥莎莎醬」等，從湯底到主餐要讓消費者在吃鍋中充滿味蕾驚喜。

除了特色鍋物，「禾HER小火鍋」還有手工單點品項、主廚特製法式甜點與飲品。

不同一般鍋物熟食配餐大多以麻辣鴨血、豆腐為主，「禾HER小火鍋」推出「女神炒手」、「女神蘿蔔糕」以及「禾式果香小菜」。以花椒、四川辣椒與黑胡椒精心提煉多層次香麻辣拌醬，搭配手作蘿蔔糕、炒手DIY烹煮沾拌食用，椒麻辣勁帶著香醇甘甜，絕妙好滋味！

另外還有主廚特製「法式慕斯梅凍冰」，黑糖嫩仙草淋上咖啡蜜，搭配酸甜開胃番茄梅冰沙與切達起司幕斯醬，清爽療癒。

此外，鍋煮奶茶控也別錯過，「禾HER小火鍋」主打超人氣飲品「女神紅茶拿鐵」，使用4種茶葉調和，加入小農鮮奶以陶鍋燒煮，再搭配手繪瓶身，香醇美味更是拍照打卡必備好物。

跳脫鍋物門店大多以日式沉穩裝潢設計為主，「禾HER小火鍋」外觀就以英倫古典窗稜設計吸引街邊人流目光，3樓一進門金色拱門搭配溫暖大地色調，4樓則以植栽文青搭配簡約灰白色調，斥資千萬打造雙層樓近百坪寬敞時尚用餐環境，要讓消費者在唯美時尚的質感空間享受頂級美味的吃鍋饗宴。

瞄準暑假商機，尊鴻餐飲集團斥資千萬在一中商圈推出「禾HER小火鍋」。記者宋健生/攝影
瞄準暑假商機，尊鴻餐飲集團斥資千萬在一中商圈推出「禾HER小火鍋」。記者宋健生/攝影

火鍋 餐飲

延伸閱讀

香港電影金像獎 男神女神大秀凍齡 網友驚嘆都沒怎麼變

林依晨報喜添新成員 台美混血美貌網驚：更像超級女神

港劇女神嫁富商育有3寶　淡出螢幕20年後宣布正式復出

爾本購物廣場開幕 多家知名廠牌進駐打造宜蘭站前新商圈

相關新聞

全盈+PAY通路再擴大 消費滿額享最高20%回饋還可抽拿鐵

迎接夏日出遊潮，全盈+PAY推出「夏日6躂趣」活動，即日起至8月28日連續6週，指定通路單筆消費滿300元即贈30元全家...

帶孩子演廟口歌仔戲 緣龍用夏令營推廟口文藝復興

廟口看戲曾是台灣人溫馨的童年記憶，對現代的孩子來說卻相當陌生。緣龍文化體驗戲館與文化部、國立傳統藝術中心、高雄市政府文化...

南洋海鮮吃到飽「限2天買1送1」 身份證有528平日85折

晶宴會館旗下的吃到飽餐廳「峇里斯南洋海鮮百匯」，因音似「814」，因此將8月定為品牌月、14日定為品牌日，特別於8月推出...

中部特色台鐵焢肉便當開賣 每日限量80個僅這3站可買

正逢彰化扇形車庫國定古蹟百週年，台鐵局以永續推動文資的保存、活化與傳承為理念，開發長銷型台鐵控肉特色便當，也希望彰化扇形...

亨利爵士海神琴酒攜手50家酒吧 喝海神、挺海龜

來自蘇格蘭西南部的亨利爵士琴酒於今年推出全新限量酒款亨利爵士海神琴酒（Hendrick's NEPTUNIA Gin），...

走跳世界／馬特洪峰3100驚喜開箱

到訪瑞士數回，若說此行最驚嘆時刻，我想，絕對是在全歐洲海拔最高旅館「3100 Kulmhotel」，打開房門的那一瞬間。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。