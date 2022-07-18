布局離岸風電供應鏈 銘榮元投資30億進駐高雄港

擁有40年以上特殊壓力容器設備焊接製作經驗的銘榮元集團，因應水下基礎及浮式風機市場需求，去年成立銘榮元新能源，看好高雄離岸風電產業發展潛力及港區優勢，今年加碼投資30億元進駐高雄港洲際一期用地，打造水下基礎生產基地及興建深水重件碼頭，提供水下基礎部件組立、成品存放及輸出使用，布局離岸風電供應鏈。

銘榮元新能源指出，水下基礎建設需耐受颱風與地震考驗，構件更具有大尺寸與高載重等特性，構件平均高度約為65至90公尺，每座重量更可達1,800噸以上，由於高雄港具腹地廣闊、碼頭水深潮差小、氣候條件適合銲接組裝等多重優勢，是絕佳離岸風電水下基礎設施生產基地。

銘榮元新能源進一步指出，目前新廠已著手進行整地，預計今年底就會動土，2024年可進行投產，屆時將提供高階技術員、品管工程師及製造管理師等150個就業機會，預估年產值達50億元。

經發局長廖泰翔表示，淨零排放是國際趨勢，為實現全球2050年碳中和目標，中央已制定相關目標及政策，大力推動再生能源發展，其中於興達港設置海洋科技產業創新專區，從人才培訓、認證、創新研發、測試提供一條龍客製化服務。而高雄具有得天獨厚的海空雙港及深厚的鋼鐵、金屬加工產業基礎提供後援，未來將成亞太地區離岸風電重鎮，歡迎更多大廠投資高雄，市府一定會提供最好的服務。