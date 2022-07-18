台塑與工會幹部開會 料將連續11年調薪

台塑（1301）總管理處今（18）日下午將與台塑工會幹部會晤，料將針對年度調薪一事進行交流。據了解，台塑工會最近一次理監事會議上，雖未討論加薪幅度，但由於台塑四寶去年獲利逾2400億元，其中台塑、南亞獲利都超過一個股本；台塑四寶上半年共賺近1100億元。而去年台塑已連續10年調薪，並創下調薪幅度最高紀錄，今年可望繼續向上突破，連續11年調薪有望。

台塑工會理事長吳祁忠表示，「公司去年獲利表現不錯，應該可以維持加薪，但幅度就還要再討論。」並私下透露，近來物價飛漲，希望公司能考量生活大不易，給員工有「小確幸」的感覺。

過去台塑集團多於每年6月就開始與工會進行薪資協調會，並於7月執行。去年台塑集團員工每人加薪3.83%，並加發1萬元勤勉金，合計調薪幅度達5.33%，超越2018年紀錄，不僅創下歷史新高；同時也是台塑集團連續10年調薪，今年可望繼續突破。