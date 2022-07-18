房地合一2.0滿一年 能有效抑制房市？數據揭曉
房價直漲，房地合一稅2.0上路滿一年，真的能有效抑制房市嗎？據六都地政局資料，在2.0上路後一年的買賣移轉棟數與前一年相比，僅台北市買賣移轉棟數量縮10.9%較明顯，其餘五都量縮有限，尤其是南二都，高雄市減幅僅0.1%、台南市減幅僅0.7％，幾乎不受稅改影響。
大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，房地合一2.0上路時，市場對於稅制運作已不陌生，修法主要提高五年內短期持有轉售的稅率，以及法人比照個人課稅，市場資金動能仍強之時，對交易的衝擊有限。
南台灣方面，由於房價相對低，又具有科技園區、半導體企業進駐議題，房市交易熱度不減，反倒是央行升息後，降低買方購買力，市場才顯著降溫。
觀察房地合一稅1.0上路前後買賣移轉棟數，初版上路顯然對市場有大幅衝擊，六都中，僅桃園市小幅量縮，其他五都移轉棟數降幅都在一成以上，台北市及台中市分別重跌28.1%、26.0%。
郎美囡指出，房地合一稅1.0跟過去舊制課稅的計算結構截然不同，且兩者稅負差距大，在新稅制上路前擠出一波趕輕稅列車的交易，在房地合一啟用後房市立刻降溫。
台北市單價、總價高，台中市推案多、賣壓大，投資盤快速縮手，唯獨桃園市當時有航空城、機場捷運、重劃區等多重建設議題，房價又低於雙北，市場受到的影響小。
反觀房地合一稅2.0啟動後六都的買賣移轉棟數，雖然跟啟動前一年相比都減少，卻仍居高水位，甚至皆高過於舊制最後一年（2015年），其中，高雄市在2.0上路後一年僅比前一年少46棟，維持在4萬3千棟，台北市連兩次新制上路交易量都深跌，不過2.0啟用後也有3萬棟水平。
郎美囡表示，2021年資金潮帶動房地產市場價量齊揚，也拉出房市高點，雖然2.0後短期套利課以重稅，惟買方對市場的期待，以及擔憂越晚買越貴的顧慮，買氣並未大幅縮減，而高雄市建設議題、產業話題能延續，房價雖漲卻仍低於北部、中部，故買盤持續撐場。
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，稅率加重抑制市場交易的效果有限，但閉鎖期會拉長，另一方面，全球工料齊漲，不動產具有保值性，屋主若無資金壓力則抱持惜售心態，市場難見逃命潮，價格也不易崩跌。
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