基隆萬坪土地求售 底價13.5億元

世邦魏理仕台灣研究部表示，近年疫情拉抬宅經濟，帶動宅配遞送服務業暢旺，連帶讓業者搶進物流倉儲用地自用，購買地區位在北台灣除了桃園，基隆發展也是下一個明星區域，這與基隆位處「北台灣玄關」的交通地利，以及相對價格優勢有關。

世邦魏理仕公布接受委託公開標售基隆安樂區倉儲土地，面積約1.06萬坪，距基隆港車程約15分鐘，並能快速連接國道一、三號高速公路，標售底價約13.5億元，拆算每坪約12.6萬元。

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶表示，為打造基隆市成為大台北首都圈唯一的海洋門戶城市，近幾年來中央與地方政府共同投入資源，推動多項重大建設。如基隆港力求轉型發展，除作為國際郵輪母港外，也將成為海運貨物的重要據點。

世邦魏理仕研究部統計，2017年迄今基隆市大型不動產投資額，總計近86億元，其中56%為工業地產交易，尤以物流倉儲業最積極，包括統一集團旗下子公司統昶行銷，與大智通文化行銷，分別斥資新6.4億元、7.6億元，買下位於暖暖區及安樂區的物流倉儲用地。

此外，看好未來基隆捷運通車、首購族剛性需求，愛山林建設也於今年上半年投入近28億元，購入安樂區與暖暖區大面積住宅區土地。

李嘉玶指出，基隆向來具有能快速連結大台北消費市場的優勢，可預期未來將吸引更多廠商進駐，形成物流產業聚落。以土地有效利用觀點來看，倉儲區土地除可供倉儲物流業使用外，變更為產業專用區土地亦能帶動產業發展、提升土地價值。