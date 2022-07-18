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毅嘉自結上半年稅前淨利1.59億元 八年同期新高

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

毅嘉科技（2402）自行結算111年度第二季單季稅前淨利為8,998萬元 ，季增30%，累積上半年度稅前淨利約1.59億元，為近八年同期新高。

毅嘉第二季營運雖然仍受供應鏈瓶頸之影響，且同時面臨中國大陸防疫封控與物流失序的嚴峻挑戰，但是整體出貨在客戶需求的帶動下，單季合併營收16.85億元，雖然較前一季度略減，但是單季稅前淨利改寫近7季來的高點，年增5%，合併毛利率12%，合併營業利益約5,398萬元，合併稅前淨利約8,998萬元。

累積111年上半年合併營收34.37億元、年增5%，合併毛利率為12%，合併營業淨利1.08億元，合併稅前淨利約1.59億元、年增40%。

該公司表示，展望未來，隨著中國大陸封控的紓解，供應鏈缺料的情況也在逐步改善中，毅嘉第三季度的營運，可望在車載及光通訊產品穩定需求的帶動下攀峰，下半年度的營運也將明顯優於上半年，惟面對當前宏觀經濟的不穩定因素，毅嘉仍將審慎應對。

毅嘉科技

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