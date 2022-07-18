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說好的打炒房呢？房地合一2.0上路一年結果揭曉

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
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房地合一稅2.0上路滿一年，一年來，除了房價持續上漲，依據六都地政局資料，跟啟動前一年相比，除了台北市交易量減少一成較明顯外，其他地區量縮都相當有限，尤其是南二都，高雄只少46棟，台南只少183棟，幾乎不受加稅影響。

倒是政府成了政策大贏家，根據財政部公布數據，房地合一2.0上路後一年，個人房地合一所得稅收共245.68億元，跟2.0上路前一年119.09億元相比，增加126.59億元，增幅高達106%。

大家房屋企研室副理郎美囡分析，房地合一2.0上路時，市場對於房地合一稅制運作已不陌生，修法主要把重稅期從二年拉長到五年，以及法人比照個人課稅，市場資金動能仍強時，對交易的衝擊有限。

尤其南部房價相對低，又有科技園區、護國神山進駐議題，房市交易熱度不減，直到央行升息後，降低買方購買力，市場才顯著降溫。

觀察房地合一稅1.0上路前後買賣移轉棟數，初版上路顯然對市場有大幅衝擊，六都中，僅桃園市小幅量縮，其他五都移轉棟數降幅都在一成以上，台北市及台中市分別重跌28%、26%。

郎美囡指出，房地合一稅1.0跟過去舊制課稅的計算方式完全不同，且兩者稅負差距大，在新稅制上路前逼出一波趕輕稅列車的交易，在房地合一啟用後則立刻降溫。

台北市單價、總價高，台中市推案多、賣壓大，投資盤快速縮手，因此交易量縮最大，桃園市當時有航空城、機場捷運、重劃區等多重建設議題，房價又低於雙北，市場受到的影響小。

反觀房地合一稅2.0啟動後六都的買賣移轉棟數，雖然跟啟動前一年相比都減少，卻仍居高水位，甚至皆高過於舊制最後一年(2015)。

其中高雄市在2.0上路後一年僅比前一年少46棟，維持在4萬3千棟，台南也僅從2.59萬棟，小減至2.58萬棟；台北市連兩次新制上路交易量都深跌，不過2.0啟用後也有3萬棟水平。

郎美囡表示，2021年資金潮帶動房地產市場價量齊揚，也拉出房市高點，雖然2.0後短期套利課以重稅，惟買方對市場的期待，以及擔憂越晚買越貴的顧慮，買氣並未大幅縮減；高雄市建設議題、產業話題能延續，房價雖漲卻仍低於北部、中部，故買盤持續撐場。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨認為，稅率加重抑制市場交易的效果有限，但閉鎖期會拉長，另一方面，全球工料齊漲，不動產具有保值性，屋主若無資金壓力則抱持惜售心態，市場難見逃命潮，價格也不易崩跌。

資料來源／住商不動產
資料來源／住商不動產

房地合一 房價

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