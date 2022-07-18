俄羅斯鋼品低價擾台 中鋼：調查屬實將提反傾銷控訴

中鋼今天表示，有關近期俄羅斯熱軋鋼品在國內兜售報價已脫離鋼廠合理生產成本的傳聞，公司正積極蒐集相關資料及事證，將針對不公平貿易行為採取必要的應對措施，若調查結果屬實，將提出反傾銷控訴，遏止俄羅斯不合理低價熱軋鋼品持續進口，避免侵蝕國內鋼市。

中鋼指出，俄羅斯入侵烏克蘭後廣受國際經濟制裁，G7峰會不僅已取消俄的最惠國待遇，近期更決議擴大制裁。俄羅斯多項原物料已被歐美各國禁止進口，其中鋼鐵更被歐盟列為禁運項目。由於俄羅斯鋼品主要外銷市場受阻，俄鋼廠為去化過剩鋼品，迫切以遠低於國際行情的價格轉向亞洲市場兜售，目前俄羅斯低價鋼品大舉銷台的傳聞甚囂塵上，嚴重擾亂國內鋼市秩序。

中鋼也提醒國內用鋼業者，俄羅斯熱軋鋼品若以不合理的低價轉銷台灣，這種「間歇性低價供貨模式」除了擾亂市場供需秩序外，下游用鋼業者若購入低價俄羅斯熱軋鋼品並加工轉外銷，也可能暴露在被他國提告反傾銷的風險中，不僅影響台灣鋼品外銷貿易形象，嚴重者甚至導致台灣鋼品外銷受阻。

中鋼說明，為避免不公平貿易行為對台灣鋼鐵產業構成實質損害或造成實質損害之虞，公司已積極蒐集相關資料及事證，並將採取必要的應對措施。若調查結果屬實，將提出反傾銷控訴，確保台灣鋼鐵產業利益，並建立公平正常的鋼鐵貿易秩序。