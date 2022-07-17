北市商辦五年內新增供給爆量75萬坪
第一太平戴維斯資深協理丁玟甄指出，盤點未來五年台北市新增商辦大樓供給發現，初估至少新供給超過75.8萬坪、至少18棟新商辦大樓將完工，平均每年會多出15萬坪以上辦公室面積，又以南港量體最大、至少新增26.2萬坪樓地板面積供給。
住展雜誌研發長何世昌分析，以過去經驗來看，平均每年去化四到五萬坪樓地板面積，但目前光是檯面上看得到的供給量就多出三倍以上，龐大的供給量讓市場擔憂接下來商辦市場是否瞬間將從「供不應求」變成「供過於求」。
不過丁玟甄指出，這些將完工的新商辦在接近完工時，又有企業客戶以三分之一棟、半棟，甚至整棟打包帶走，現貨市場瞬間又沒貨可買，這股企業對商辦需求量有多大，有種深不可測的需求，且過去10年都沒見過。
丁玟甄強調，由於外在政經環境、客戶對辦公產品需求都跟過去不同，不太能用過去經驗來借鏡，未來只能從每年辦公市場去化狀況來檢視，才比較看得出商辦市場趨勢走向。
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