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「寶鴻高鐵湛」完銷 日本建築大師操刀新案秋季登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
寶鴻建設彰化大樓預售新案，再度邀請日本國寶級建築師高松伸操刀。寶鴻建設提供
寶鴻建設彰化大樓預售新案，再度邀請日本國寶級建築師高松伸操刀。寶鴻建設提供

台中房價高漲及軌道經濟效應發酵，近幾年吸引不少建商進軍彰化推案，鎖定在地自住剛需市場。台中知名建商寶鴻建設，搶先遠雄、寶佳等大型建商，以區域首案之姿在彰化高鐵特區推出40戶別墅「寶鴻高鐵湛」，今年5月順利完銷；寶鴻趁勝追擊，由日本建築大師高松伸操刀的大樓預售案，下半年將在彰化市彰泰國中附近登場。

據了解，寶鴻建設位於彰化市文教區的住宅大樓預售案，規劃地下3層、地上15層大樓建築，產品為30至45坪的二至四房格局，總戶數約70戶。

寶鴻建設深耕中部近20年，代表作品遍及台中國美館、科博館、逢甲特區、站前特區、彰化精誠特區等精華板塊，精準的選地眼光與獨到建築美學，所到之處都為城市創造恆久地景，也為居住者構築美好生活。

繼2017年台中西區地標名宅「寶鴻清美大廈」之後，寶鴻再度邀請日本國寶級建築師高松伸操刀彰化市大樓新案，預計今年秋天公開。

寶鴻建設推案講求細膩品質，近年來積極與國際知名設計大師合作，其中台中西區地標名宅「寶鴻清美大廈」完工時，全體住戶還舉辦一場音樂會感謝建設公司與建築師的用心規劃，寶鴻清美是高松伸建築師在中台灣首座住宅作品，獨特美學外觀也成為指標性藝術地景。

寶鴻建設總經理陳明仁表示，從台中烏日高鐵站到彰化田中高鐵站車程約10多分鐘，但彰化高鐵特區別墅總價約1,300萬元，等於台中半價不到，若在台中市區甚至只能買到2房，「原本預期只會吸引部分台中客群，沒想到統計發現，竟然有高達六成已購客是台中人，在地區域客僅占約5％，真的很讓人意外！」

代銷業者豐匯地產團隊總經理施棟瀝分析，這幾年因疫情因素，熱錢回流台灣，且又因為台灣六都打房關係，所以熱錢大有機會前進非六都區置產。

彰化擁有這麼多的公共建設，有高鐵站、捷運的延伸，有台中科技廠延伸計畫、中友百貨、鐵路有可能地下化等重大議題，儘管彰化高鐵特區周邊的生活機能尚待發展，但重劃區必經的三部曲：「長草、長房、長機能」，加上彰化縣擁有中科二林園區，未來還有中友百貨進駐、升格及軌道建設等重大議題，應是吸引台中人搶進彰化購屋的主因。

彰化高鐵特區別墅首案「寶鴻高鐵湛」，基地面積約1,329坪，每戶地坪約28至40坪、建坪40至51坪，規劃地上3層樓，共40戶純別墅住家，主力成交總價在1,200萬至1,300萬元。

「寶鴻高鐵湛」近距高鐵站550米的地利優勢，兼具便利性與未來增值性，同時也是學區、公園及商圈匯合的宜居板塊，極簡風格四大房別墅加乘大地坪院落規劃，切合二代、三代家庭共居的理想，疫情期間買氣不受影響，全案已圓滿完銷。

雖然持續看好軌道週邊房市的發展，卻未能加碼繼續購地，問題出在營造成本與地價高漲。陳明仁說，近年營造成本高漲，在彰化蓋透天從每坪7.3萬元漲到10萬元，漲幅逼近四成；此外，彰化高鐵特區土地過去一坪約10萬元，現在已有建商買到14萬元。「若依現在的成本重新估算，相同的別墅產品每戶得加價200萬元！」

寶鴻建設新案位於彰化市文教區的住宅大樓預售案，再度邀請日本國寶級建築師高松伸操刀，預計今年秋天公開，期盼將國際級豪宅基因帶入彰化市。

台中市 建商

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