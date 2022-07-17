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長榮爭產老臣兩度投書「開副本」 張國煒也參戰、外界霧裡看花

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空董事長張國煒(中)。記者林俊良／攝影
星宇航空董事長張國煒(中)。記者林俊良／攝影

長榮集團兄弟爭產全面開戰，長榮集團旗下的中央再保險前總經理邱展發昨日在媒體發表一封「給長榮張國華的公開信」，星宇航空董事長張國煒在臉書貼文分享支持的看法後，不少關心航空產業的社群也討論起來，「小K怎麼從經營星宇，轉向評論起兄弟爭產」。

張國煒在臉書上寫道「這應該是這6年半來，最接近事實的報導了。大家應該都要說實話才對的起老人家。誰當總裁不重要，事實才是重點。」星宇航空公關長聶國維也表示，「這是小K有感而發的內容」。

不少長榮集團的員工也很好奇，為什麼集團搶經營權白熱化後，邱展發才連續發出兩封信評論長榮集團的事；也有長榮集團退休的員工認為，這都是張家兄弟私事，不知道邱展發一直信投書媒體的原因是什麼。

業界評析，長榮老臣邱展發兩度投書，彷彿把長榮兄弟爭產一事「開了副本」，開闢了另一個口水戰場，無論講的是不是有理、是不是事實，確實成功引起很多的關注，不過實質意義就有待商榷了。

特別的是，這封信的內容確實是偏向弟弟派，而向哥哥派張國華叫陣，對此，哥哥派迄今沒有回應，而小K張國煒則第一時間跳出來「肯定」，也開啟了後續效應。

航運界的人士也認為，兄弟爭產沒有股權的人發再多的信，也不能解決這個事情，退休的高階主管去評論老闆的家務事也很奇怪，還連續兩次投書媒體，評論家族爭產。

長榮集團家族爭產演變到最近已經變成搶經營權，四兄弟自己談最快速，否則就只能繼續爭搶，再加上長榮集團退休員工不計其數，如果退休的員工都去投書，只是提供大家更多茶餘飯後聊天的話題，進入各說各話，外界霧裡看花。

小K臉書。黃淑惠翻攝
小K臉書。黃淑惠翻攝

長榮集團 張國煒 經營權 星宇航空

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